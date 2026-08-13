Беглецов из СИЗО в Екатеринбурге обязали возместить сумму их поисков

Ивана Корюкова и Александра Черепанова (признаны террористами и экстремистами) обязали выплатить полную сумму, которая была потрачена на их поиски после побега из СИЗО №1 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков и Александр Черепанов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Иван Корюков и Александр Черепанов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно иску ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 51» ГУФСИН России по Свердловской области, расходы на горюче-смазочные материалы для служебного транспорта во время розыска составили 41,8 тыс. руб. Денежная компенсация сотрудникам за переработку составила 78,3 тыс. руб., а суточные выплаты — 11,4 тыс. руб. Общая сумма затрат была разделена истцом пропорционально времени розыска каждого из ответчиков. С Черепанова просили взыскать 56,9 тыс. руб., с Корюкова — 74,6 тыс. руб.

Кировский городской суд частично удовлетворил требования, снизив суммы: с Черепанова взыскали 51,2 тыс. руб., с Корюкова — 67,2 тыс. руб. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу ЛИУ-51 и взыскал требуемую сумму в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

1 сентября 2025 года из изолятора в Екатеринбурге сбежали Иван Корюков и Александр Черепанов (признаны террористами и экстремистами). С учетом прошлого приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) за попытку поджога военкомата в 2024 году Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима.

Подробнее о побеге — в материале «Путь из тюрьмы и обратно»

Ирина Пичурина