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Владимир Путин наградил семь жителей Челябинской области

Указом президента РФ Владимира Путина награждены семь жителей Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орден Пирогова получила заместитель главного врача Областной клинической больницы №3 Татьяна Голощапова. «Заслуженным врачом РФ» стала заведующая отделением Областного перинатального центра Ирина Бойко, а «Заслуженным работником здравоохранения РФ» — главная медсестра Челябинской областной детской клинической больницы Елена Киприянова. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены начальник регионального управления Госэкспертизы Олег Грищенко и старший тренер-преподаватель копейской спортивной школы олимпийского резерва №2 Игорь Ивашин. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили артистка Челябинской государственной академической филармонии Наталья Гущина и преподавательница детской школы искусств №1 Челябинска Юлия Полуротова.

Виталина Ярховска

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