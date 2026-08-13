Дело о лишении Константина Струкова охотугодья передали в Москву

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление бизнесмена Константина Струкова в рамках дела о лишении его прав на охотничье угодье. Дело направлено в Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба суда.

Иск к экс-президенту ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову подало министерство экологии Челябинской области в апреле. Ведомство хочет расторгнуть с господином Струковым охотхозяйственное соглашение о праве пользования Чернореченским угодьем, в том числе запретить охотиться на его территории.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил принадлежащие Константину Струкову акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» в доход государства и активы связанных с холдингом организаций. По данным истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и другими компаниями, используя должностное положение депутата и вице-спикера законодательного собрания области.

Чернореченское угодье, которым владеет господин Струков, всплывало в деле начальника УМВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына. По данным источника, сотрудник полиции раскрыл секретную информацию представителю компании, интересы которой продвигал. Источник также сообщал, что Константин Козицын имел связи среди высокопоставленных чиновников и руководителей коммерческих организаций Челябинской области, включая экс-владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. В мае Козицыну назначили полтора года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запретом работать в правоохранительных органах за разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

Виталина Ярховска