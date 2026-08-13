В Самаре вновь началось рассмотрение иска о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму

Самарский областной суд сегодня, 13 августа, вновь начал рассмотрение иска о снятии депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева с сентябрьских выборов в парламент РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Вчера суд отложил заседание по просьбе Михаила Матвеева, так как он, по его словам, не успел ознакомиться со всеми претензиями и заключить договоры с защитниками.

Иск к коммунисту подала 11 августа Анна Саранцева, кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров». Как она считает, Михаил Матвеев среди прочего разместил во «ВКонтакте» фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Автором одной из фотографий является Андрей Стенин, еще несколько изображений принадлежат РИА Новости и другим лицам, которые якобы не давали разрешения на использование своей интеллектуальной собственности.

Кроме того, депутат якобы разместил изображение своего соперника по Промышленному избирательному округу № 163 Александра Живайкина («Единая Россия») и информацию о его квартире. Еще одна претензия связана с использованием шрифтов Microsoft, на которые компания наложила ограничения.

Вчера на судебном заседании вместо Анны Саранцевой присутствовал ее представитель Денис Камышников. Сегодня присутствует он же и Юлия Белоус. Михаила Матвеева в зале нет, его интересы представляет Екатерина Курганова.

Сабрина Самедова