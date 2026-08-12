Разбирательство по иску о снятии с выборов в Госдуму кандидата от КПРФ Михаила Матвеева отложено

Самарский областной суд отложил на завтра, 13 августа, рассмотрение иска о снятии депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева с выборов в парламент девятого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров».

Исковое заявление зарегистрировали в суде вчера, 11 августа. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил во «ВКонтакте» фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Автором одной из фотографий является Андрей Стенин. Кроме того, депутат якобы использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. На судебном заседании вместо Анны Саранцевой сегодня присутствовал ее представитель Денис Камышников.

Михаил Матвеев попросил суд отложить разбирательство, так как узнал об иске вчера и не спел подготовиться и заключить договоры с защитниками.

Руфия Кутляева