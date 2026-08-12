Двух жителей Ижевска обвинили в похищении подростков и вымогательстве

Двух жителей Ижевска 23 и 25 лет обвинили в похищении несовершеннолетних и вымогательстве (ст. 126 и 163 УК). Об этом пишет «МВД Медиа».

Следствие считает, что вечером 9 августа фигуранты сговорились и на ул. Ворошилова в Ижевске напали на двух подростков 16 и 17 лет. Они угрожали предметом, похожим на пистолет. «Злоумышленники похитили несовершеннолетних, поместили их в принадлежащий одному из фигурантов автомобиль и увезли в неизвестном направлении»,— сообщили в СКР.

Как выяснили полицейские, они вывезли несовершеннолетних за пределы города и потребовали у них 300 тыс. руб. У подростков таких средств не оказалось, потому злоумышленники потребовали сообщить о человеке, который, по их информации, располагает крупными сбережениями. После этого пострадавших отпустили.

Через сутки фигурантов задержали. У них изъяли газовые баллончики, сигнальный и пневматический пистолеты, а также металлическую дубинку. Обвиняемые водворены в изолятор, следствие ходатайствует о заключении фигурантов в СИЗО.