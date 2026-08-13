Румыния поднимала истребители на границе с Украиной из-за воздушной активности

Радиолокационные системы министерства обороны Румынии зафиксировали пять воздушных объектов вблизи границы с Украиной — один из них проник на территорию страны. Для наблюдения за ситуацией румынские военные подняли в воздух два истребителя F-16, сообщила пресс-служба ведомства.

Воздушная активность была зарегистрирована в 01:27 по местному времени (совпадает с мск) над украинским Измаилом, который расположен неподалеку от речной границы двух стран. Через три минуты жителей приграничного румынского региона (уезда Тулча) оповестили о воздушной опасности через RO-Alert.

Минобороны утверждает, что один из объектов нарушил воздушное пространство Румынии и продвинулся на 2 км вглубь страны. Он маневрировал вдоль реки Килии около 10 минут, после чего полетел в сторону Украины.

За время конфликта на Украине Румыния несколько раз сообщала о нарушении своего воздушного пространства беспилотниками, а также об их падении. В мае БПЛА врезался в жилой дом в Галаце, пострадали четыре человека. Бухарест попросил Киев настроить дроны на самоподрыв у румынских границ.