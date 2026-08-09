При атаке БПЛА на предприятия Уфы дрон задел башенный кран и попал в новостройку

В Уфе при атаке БПЛА один из дронов задел башенный кран и упал на крышу строящегося здания. После падения беспилотника начался пожар, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Из сообщения комитета следует, что беспилотники пытались атаковать уфимские промышленные предприятия. Данные о погибших и пострадавших не поступали.

К настоящему моменту режим «Беспилотная опасность» в регионе снят. Также отменены ограничения, вводившиеся для аэропорта Уфы.