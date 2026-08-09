При атаке БПЛА на предприятия Уфы дрон задел башенный кран и попал в новостройку
В Уфе при атаке БПЛА один из дронов задел башенный кран и упал на крышу строящегося здания. После падения беспилотника начался пожар, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Из сообщения комитета следует, что беспилотники пытались атаковать уфимские промышленные предприятия. Данные о погибших и пострадавших не поступали.
К настоящему моменту режим «Беспилотная опасность» в регионе снят. Также отменены ограничения, вводившиеся для аэропорта Уфы.
Атаки беспилотников на Уфу и другие населенные пункты Башкирии происходили неоднократно в течение 2026 года. 25 июня 2026 года в промзоне Уфы упали обломки БПЛА, хотя технологические процессы на предприятиях не были нарушены. Ранее, 15 апреля 2026 года, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, обломки которых упали на территорию одного из предприятий и вызвали пожар.
4 апреля 2026 года несколько БПЛА были сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Уфы, обломки одного из них упали в промзоне, вызвав пожар. В тот же день другой дрон попал в жилой дом, повредив несколько квартир, а еще три соседних дома получили ущерб от взрывной волны, без пострадавших среди жителей.
21 марта 2026 года беспилотники, сбитые в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, в результате чего два строителя получили легкие травмы. Тогда же аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск самолетов. Режим беспилотной опасности вводился в Башкирии 15 января 2026 года, а также 5-6 января 2026 года, когда над регионом были сбиты шесть дронов самолетного типа, что привело к временному прекращению работы аэропорта Уфы.