В Кургане выставили на торги ТЦ «Гипер Сити»

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже здания торгового центра «Гипер Сити» и земельного участка под ним в Кургане. Начальная цена составляет 2,1 млрд руб., указано на сайте площадки.

Имущество находится в частной собственности, в составе лота — участок площадью 6,9 га и здание площадью 61,4 тыс. кв. м. В ТЦ два этажа, среди постоянных арендаторов — магазины «Лента», «Спортмастер», DNS, O’stin, New Yorker, Kuchenland Home, RBT.ru, «Живика», кинотеатр «Ультра Синема» и парк развлечений «Замания», а также заведения общепита.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 сентября. Аукцион состоится 29 сентября.

Виталина Ярховска