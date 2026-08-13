Rockwool взыскивает более 8 млрд рублей с датского учредителя
Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool ООО «Роквул» направило иск в Арбитражный суд Подмосковья к материнской компании с требованием взыскать задолженность в размере 8,6 млрд руб. по договору займа, рассказали “Ъ” в российской компании. Из них 5 млрд руб.— основной долг, 3,04 млрд руб.— начисленные проценты и 557 млн руб.— неустойка.
В ООО «Роквул» говорят, что в конце 2020 года оно предоставило заем материнской компании, срок возврата которого неоднократно сдвигался, в последнем дополнительном соглашении — до ноября 2030 года. При этом обслуживание займа в виде выплаты процентов или поэтапного погашения долга не осуществлялось, уверяют там. По словам представителя компании, в 2025 году датчане несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии РФ о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 млрд руб.
В январе 2026 года ООО «Роквул» потребовало досрочного погашения кредита, но датская компания заявила о невозможности исполнения обязательств из-за санкций. Досудебная претензия не помогла решить вопрос, из-за чего был направлен иск в суд.
Подробнее — в материале «Ъ» «На ватных долгах».
В январе 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских «дочек» датской Rockwool, включая 100% доли в ООО «Роквул» и 68% в ООО «Роквул-Волга», под временное управление АО «Развитие строительных активов». Активы компании Rockwool, одного из заводов которой расположен в Троицке Челябинской области, были переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов», зарегистрированному в Москве в сентябре 2025 года.
Компания Rockwool оценила потерю российских активов в 469 млн евро и заявила, что выведет их из консолидированной отчетности. Руководство Rockwool назвало решение о передаче активов незаконным, но без особых надежд на отмену. Выручка ООО «Роквул» в 2024 году составила 31,56 млрд руб., а чистая прибыль — 9,32 млрд руб. Генеральный директор Rockwool Йес Мунк Хансен сообщил о слухах, что решение было принято из-за пожертвований компании на восстановление Украины. По состоянию на 2026 год, Rockwool производит тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты, и ее заводы в России расположены в Московской области, Выборге, Троицке и особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.