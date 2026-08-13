Rockwool взыскивает более 8 млрд рублей с датского учредителя

Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool ООО «Роквул» направило иск в Арбитражный суд Подмосковья к материнской компании с требованием взыскать задолженность в размере 8,6 млрд руб. по договору займа, рассказали “Ъ” в российской компании. Из них 5 млрд руб.— основной долг, 3,04 млрд руб.— начисленные проценты и 557 млн руб.— неустойка.

В ООО «Роквул» говорят, что в конце 2020 года оно предоставило заем материнской компании, срок возврата которого неоднократно сдвигался, в последнем дополнительном соглашении — до ноября 2030 года. При этом обслуживание займа в виде выплаты процентов или поэтапного погашения долга не осуществлялось, уверяют там. По словам представителя компании, в 2025 году датчане несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии РФ о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 млрд руб.

В январе 2026 года ООО «Роквул» потребовало досрочного погашения кредита, но датская компания заявила о невозможности исполнения обязательств из-за санкций. Досудебная претензия не помогла решить вопрос, из-за чего был направлен иск в суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «На ватных долгах».