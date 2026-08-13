Приложения VK в июле столкнулись с сокращением активной аудитории
Группа VK столкнулась с первыми сокращениями аудитории в некоторых приложениях после их удаления из App Store и Google Play, свидетельствуют данные аналитического сервиса Digital Budget, с которыми ознакомился “Ъ”. Всего за июль по отношению к предыдущему месяцу все приложения сервисов группы VK потеряли суммарно 1,35 млн активной аудитории, следует из данных компании.
Так, основное приложение VK потеряло 1,1% MAU (месячная активная аудитория) в июле по отношению к предыдущему месяцу, аудитория составила 51,8 млн, а у мессенджера Max за период рост аудитории замедлился и составил всего 0,2%, до 45,75 млн. При этом VK Play потерял 27% MAU, его аудитория составила 14,6 тыс., а «VK Музыка» потерял 8% пользователей, теперь их стало 3,48 млн. Также аудиторию потеряли сервисы Mail и «VK Мессенджер», сокращение составило 6% и 3%, показатель опустился до 20,7 млн и 9,7 млн соответственно. Другие сервисы группы росли небольшими темпами.
В VK с данными исследования не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. В компании говорят, что «данные аналитиков и внутренние данные VK подтверждают отсутствие влияния удаления приложений из сторов и рост аудиторных метрик». Участники рынка объясняют расхождения методикой подсчетов, добавляя, что VK в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пользователи на удаленке».
Удаление приложений VK и мессенджера Max из App Store и Google Play привело к резкому росту поисковых запросов на их скачивание: в первые три дня после блокировки Max в Google Play число запросов увеличилось почти в 1,8 раза. Apple исключила из App Store основные сервисы VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru 25 июня 2026 года, а мессенджер Max исчез из магазина приложений в начале июня 2026 года. Аналогично, все приложения холдинга VK были удалены из Google Play, включая «ВКонтакте», «Макс», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», «Облако Mail», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Знакомства», «VK Admin», «VK Play», «VK Teams», «VK Почта», «Юла» и «Маруся» 16 июля 2026 года.
Эксперты связали продажу RuStore с санкционными рисками для VK, считая, что это поможет снизить долговую нагрузку и дистанцировать сервис от ограничений. VK 16 июля 2026 года передал 100% RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву и заявил о полном отказе от домена.com, завершив переезд сервисов на.ru. Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и разработчика национального мессенджера Max в июле 2026 года, а ранее, 25 июня 2026 года, акции VK упали почти на 5% после удаления приложений из App Store.
В 2023 году VK выпустила бета-версию видеосервиса «VK Видео» для Android, доступную в Google Play и RuStore, с планами на полноценный запуск осенью того же года и версией для iOS. Ещё в 2022 году VK подала заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений RuStore, став основным разработчиком отечественного магазина приложений для смартфонов после введения ограничений для российского бизнеса.