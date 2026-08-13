Приложения VK в июле столкнулись с сокращением активной аудитории

Группа VK столкнулась с первыми сокращениями аудитории в некоторых приложениях после их удаления из App Store и Google Play, свидетельствуют данные аналитического сервиса Digital Budget, с которыми ознакомился “Ъ”. Всего за июль по отношению к предыдущему месяцу все приложения сервисов группы VK потеряли суммарно 1,35 млн активной аудитории, следует из данных компании.

Так, основное приложение VK потеряло 1,1% MAU (месячная активная аудитория) в июле по отношению к предыдущему месяцу, аудитория составила 51,8 млн, а у мессенджера Max за период рост аудитории замедлился и составил всего 0,2%, до 45,75 млн. При этом VK Play потерял 27% MAU, его аудитория составила 14,6 тыс., а «VK Музыка» потерял 8% пользователей, теперь их стало 3,48 млн. Также аудиторию потеряли сервисы Mail и «VK Мессенджер», сокращение составило 6% и 3%, показатель опустился до 20,7 млн и 9,7 млн соответственно. Другие сервисы группы росли небольшими темпами.

В VK с данными исследования не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. В компании говорят, что «данные аналитиков и внутренние данные VK подтверждают отсутствие влияния удаления приложений из сторов и рост аудиторных метрик». Участники рынка объясняют расхождения методикой подсчетов, добавляя, что VK в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пользователи на удаленке».