На площади Губкина в Тюмени установят памятник участникам СВО

В Тюмени планируется установить памятник участникам специальной военной операции (СВО) на площади имени И. М. Губкина. Жители могут проголосовать за понравившийся эскиз на портале «Я решаю!», сообщил мэр Максим Афанасьев в своем канале в Max. На сегодняшний день выбор сделали 60 человек, до конца голосования остался один день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Я решаю!» Фото: портал «Я решаю!»

Высказать свое мнение жители также могут на специальном стенде на площади. Голоса будут учитываться при окончательном выборе проекта. «Вместе с представителями общественных организаций рассмотрели несколько конкурсных работ от талантливых авторов из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. Важнейшая задача — выбрать именно тот проект, который максимально точно отразит характер, силу духа и волю наших героев»,— сказал глава города.

Кроме того, 14 августа в центре «Сибирь» состоится публичная консультация, где будут обсуждаться доработка выбранного эскиза и дальнейшие планы по реализации проекта.

Ранее, в июне, в Тюменской области мемориал героев СВО открыли в Тобольске.

Ирина Пичурина