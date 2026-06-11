В Тобольске открыли мемориал героям СВО

Открытие мемориала героев специальной военной операции (СВО) прошло в Тобольске (Тюменская область). Видео с церемонии открытия опубликовал глава города Петр Вагин на своих страницах во «ВКонтакте» и в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Следующая фотография 1 / 2 Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Участие в открытии мемориала приняли господин Вагин, губернатор Тюменской области Александр Моор, депутат Госдумы Николай Брыкин и почетный гражданин региона и города Юрий Конев.

Работы строители выполнили раньше намеченных сроков. Одновременно благоустроили площадь, заменили брусчатку. Планируется, что здесь будут проходить уроки мужества, рассказал глава региона в Telegram. «Мемориал, который мы сегодня открываем, увековечивает память современных защитников Отечества. С момента начала СВО в разных муниципалитетах нашей области уже открыты 20 памятников и стел, посвященных героям СВО. Этот мемориал — выражение нашей благодарности и уважения нашим землякам, всем российским воинам, которые сегодня мужественно защищают интересы нашей страны»,— сказал Александр Моор на открытии.

Петр Вагин отметил, что площадь Победы долгие годы хранила имена героев Великой Отечественной войны, и новый мемориал участникам спецоперации стал «ее верным продолжением». «Вглядитесь в него — это идущий по дороге солдат. Его мужественное лицо спокойно. Перед нами воин-победитель, и он идет домой. Это собирательный образ защитника Отечества. Застывший в бронзе, он навсегда останется напоминанием: когда Родина зовет, сыны отвечают. Отвечали тогда — отвечают и сейчас»,— заявил мэр.

Напомним, о планах установить монумент памяти участников СВО в Тобольске стало известно в апреле. С просьбой создать мемориал к господину Моору обратился председатель тобольского городского Совета ветеранов Владимир Габрусь.

Ирина Пичурина