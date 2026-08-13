На «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах

На «Госуслугах» к 1 декабря 2026 года в 21 регионе появятся новые сервисы по поиску и покупке мест захоронений, следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры, с которым ознакомился “Ъ”. Для этого планируется загрузить данные о 14 тыс. кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт данных для предоставления 15 госуслуг в электронном виде, говорится в документе. На проект планируется выделить 295,5 млн руб.

В Минцифры говорят “Ъ”, что в 2026 году решение «Управление захоронениями» реализовано в шести регионах, а еще в 15 «ведется активная работа» по внедрению. Оно «упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг», говорит представитель министерства.

Технический запуск к заявленному сроку возможен, считает президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев, однако опыт пилотной эксплуатации уже выявлял типичные проблемы, говорит он: отсутствие бесшовной подгрузки сведений из госреестров, недостаточность или разрозненность цифровых данных о конкретном месте захоронения, невозможность выбрать участок на интерактивной карте и сохранение бумажной процедуры при подзахоронении, а также нехватка денег, оборудования и специалистов в муниципалитетах, на которых лежит основная практическая работа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».