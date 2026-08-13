Продажи инвентаря для падела выросли в пять раз

В январе—июне 2026 года на маркетплейсах резко выросли продажи товаров для падела. По данным Ozon, спрос на принадлежности для этой игры сильно обогнал по темпам роста спортивные товары в целом. Так, за этот период продажи мячей и ракеток увеличились в 5–5,3 раза год к году. Для сравнения: в первой половине этого года продажи всех спорттоваров на онлайн-площадке выросли только вдвое.

В Wildberries отмечают рост продаж мячей для падела в январе—июне этого года более чем в шесть раз год к году, ракеток — более чем в девять раз за аналогичный период. В «Яндекс Маркете» с начала января по конец июля количество покупок ракеток для падела выросло в 3,5 раза, а мячей — в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как отмечают в Wildberries, средний чек на этот инвентарь снизился на 13–26%, что связано с увеличением ассортимента в этой категории.

По оценкам крупных розничных игроков, спрос на товары для тенниса и падела за этот период вырос более чем вдвое и опережает среднерыночную динамику, а наиболее активные покупатели такого инвентаря — потребители в возрасте от 30 до 45 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мячом о стеклянную стену».