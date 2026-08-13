Посол Ноздрев: действия Японии нацелены на подрыв нацбезопасности России

Участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине, Токио предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев. По словам дипломата, Япония инвестирует в производство беспилотников на Украине и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Японии Николай Ноздрев

Фото: Министерство иностранных дел России Посол России в Японии Николай Ноздрев

Фото: Министерство иностранных дел России

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности РФ»,— сказал посол в разговоре с «РИА Новости».

В конце марта было объявлено о сотрудничестве японской компании Terra Drone с украинской Amazing Drones. Стороны сообщили о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков. МИД РФ воспринял решение японской стороны как недружественный шаг.

Эрнест Филипповский