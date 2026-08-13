Посол Ноздрев: действия Японии нацелены на подрыв нацбезопасности России
Участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине, Токио предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев. По словам дипломата, Япония инвестирует в производство беспилотников на Украине и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.
Посол России в Японии Николай Ноздрев
Фото: Министерство иностранных дел России
«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности РФ»,— сказал посол в разговоре с «РИА Новости».
В конце марта было объявлено о сотрудничестве японской компании Terra Drone с украинской Amazing Drones. Стороны сообщили о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков. МИД РФ воспринял решение японской стороны как недружественный шаг.
Сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников Россия расценивает как недружественный шаг, который, по оценке Москвы, приводит к гибели мирных жителей в России. Любая техника иностранного производства, применяемая на стороне Украины в зоне спецоперации, может считаться законной военной целью.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в июле 2026 года сообщил, что российская сторона уже не раз предупреждала Токио о том, что поддержка Киева ухудшает двусторонние отношения. В апреле 2026 года посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в МИД России, где дипломату выразили протест из-за инвестсоглашения японской компании с украинским разработчиком боевых беспилотников.
В марте 2026 года агентство Kyodo сообщало, что власти Японии рассматривают возможность закупки беспилотников украинского производства. В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет воспринимать попытки Токио сотрудничать с Киевом в военной сфере как враждебные действия.