МИД РФ обвинил Японию в пособничестве убийствам россиян
Россия рассматривает сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как недружественный шаг. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что такая помощь, по оценке Москвы, приводит к гибели мирных жителей в России.
В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что любая техника иностранного производства, применяемая на стороне Украины в зоне спецоперации, может считаться законной военной целью. В МИДе добавили, что российская сторона уже не раз предупреждала Токио о том, что поддержка Киева ухудшает двусторонние отношения.
«Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует»,— сказал господин Руденко в интервью ТАСС.
Поводом для реакции Москвы стало объявленное в конце марта партнерство японской Terra Drone с украинской компанией Amazing Drones. Стороны договорились о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков.
Ранее в МИД РФ уже заявляли, что участие Японии в подобного рода проектах втягивает ее в конфликт вокруг Украины и наносит ущерб отношениям с Россией.
Сотрудничество Японии с Украиной в военной сфере, включая планы по закупке украинских дронов, Россия последовательно расценивает как враждебный шаг и предупреждает о неизбежных жестких ответных мерах. Позиция Москвы заключается в том, что такие действия затягивают боевые действия на Украине и причиняют ущерб интересам России в сфере безопасности.
Эти заявления являются частью общего ухудшения российско-японских отношений, которые, по мнению МИД России, деградировали из-за «недальновидной враждебной политики» администрации премьер-министра Фумио Кисиды, поддерживающей страны G7 в ситуации с Украиной. Япония замораживала активы российских банков, вводила санкции против российских компаний и физических лиц, в том числе чиновников и журналистов, а также запрещала экспорт в Россию ряда товаров, включая компоненты для беспилотников и авиации.
На фоне этих событий Россия приостановила переговоры по мирному договору с Японией в 2022 году, а в дальнейшем официально уведомила о прекращении действия межправительственных меморандумов о японских центрах в РФ, которые ранее способствовали развитию двусторонних связей. Также Москва ввела контрсанкции против японских граждан, включая ее премьер-министра и главу МИД Японии. Все эти шаги, по мнению России, являются ответом на антироссийский курс Токио и участие Японии в военных инициативах НАТО, которые рассматриваются как потенциальная угроза безопасности России на Дальнем Востоке.