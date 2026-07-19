МИД РФ обвинил Японию в пособничестве убийствам россиян

Россия рассматривает сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как недружественный шаг. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что такая помощь, по оценке Москвы, приводит к гибели мирных жителей в России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что любая техника иностранного производства, применяемая на стороне Украины в зоне спецоперации, может считаться законной военной целью. В МИДе добавили, что российская сторона уже не раз предупреждала Токио о том, что поддержка Киева ухудшает двусторонние отношения.

«Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует»,— сказал господин Руденко в интервью ТАСС.

Поводом для реакции Москвы стало объявленное в конце марта партнерство японской Terra Drone с украинской компанией Amazing Drones. Стороны договорились о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков.

Ранее в МИД РФ уже заявляли, что участие Японии в подобного рода проектах втягивает ее в конфликт вокруг Украины и наносит ущерб отношениям с Россией.