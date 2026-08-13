В Белгородской области от атак ВСУ повреждено более 2,5 тысячи производств

Более 2,5 тыс. производств агропромышленного комплекса, промышленности и малого бизнеса в Белгородской области повреждены при атаках ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Если говорить об экономике, то ключевая задача на ближайшие годы — восстановление разрушенных и пострадавших производств. …От атак ВСУ в целом у нас пострадало 230 хозяйствующих субъектов, а в промышленности и малом бизнесе — 2 328»,— сказал господин Шуваев в разговоре с ТАСС.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории области действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО. В июне господин Шуваев заявил, что Белгородская область может получить 1,8 млрд руб. из федерального бюджета на компенсации убытков аграриям из-за атак ВСУ.