Путин заявил о необходимости поддерживать боеспособность ВС и флота РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота (ТОФ), а также отметил важность «боеспособности всех Вооруженных сил» для безопасности страны.

«Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

Учения ТОФ проходили с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В них участвовали около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 13 тыс. военнослужащих.

Владимир Путин поучаствовал в завершающей стадии учений в районе острова Сахалин. Поездка стала первым визитом президента в Сахалинскую область с 2013 года.

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