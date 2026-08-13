МОТ: мировая безработица среди работников в возрасте до 25 лет стала расти

Положение молодых людей возрасте 15–25 лет на мировом рынке труда в последний год ухудшилось, следует из доклада Международной организации труда (МОТ) «Глобальные трудовые тренды для работников молодого возраста». Сокращение уровня молодежной безработицы, последовавшее после всплеска числа потерявших работу в период пандемии, приостановилось. По итогам 2025 года рабочие места в общей сложности искали 67 млн человек, или 12,4% экономически активного населения в возрасте до 25 лет.

При этом для более старших возрастов (старше 25 лет) средний по миру показатель более чем втрое ниже — всего 3,6%. Это может свидетельствовать о снижении способности мировой экономики вовлекать тех, кто только выходит на рынок труда, отмечают в МОТ. В пользу этого предположения говорит рост доли молодежи, которая не только не работает, но и не учится. По итогам 2025 года она увеличилась на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 20% (таких в мире 257 млн человек). Ухудшение карьерных позиций молодых обусловлено недостаточно высокой скоростью создания рабочих мест в экономиках, а также их частичной трансформацией из-за внедрения технологий ИИ.

В России на фоне сокращения уровня общей безработицы (до минимума в 2,2%) доля молодых среди всех ищущих работу граждан выросла за пять лет с 17,3% до 22% (до 353 тыс. человек). Это, впрочем, может свидетельствовать не столько о росте молодежной безработицы, сколько о более раннем выходе на рынок труда, что становится все более популярным за счет вовлечения подростков в стажировки и практики как государством, так и частными компаниями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молодежь не находит себе места».