Молодежь не находит себе места

Сокращение уровня молодежной безработицы, которое наблюдалось в мире после пандемии, приостановилось в большинстве стран, фиксируют эксперты Международной организации труда. По итогам 2025 года рабочие места в общей сложности искали 67 млн человек, или 12,4% экономически активного населения в возрасте до 25 лет. Ухудшение карьерных позиций молодых обусловлено недостаточно высокой скоростью создания рабочих мест в экономиках, а также их частичной трансформацией из-за внедрения технологий ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nic Bothma / Reuters Фото: Nic Bothma / Reuters

Положение молодых людей возрасте 15–25 лет на мировом рынке труда в последний год ухудшилось, следует из доклада Международной организации труда (МОТ) «Глобальные трудовые тренды для работников молодого возраста». Сокращение уровня молодежной безработицы, последовавшее после всплеска числа потерявших работу в период пандемии, приостановилось. В 2020 году этот показатель в мире превышал 15%, в 2023 году опустился до 12,3%, после чего стабилизировался и стал понемногу расти, составив по итогам 2025 года 12,4% (это 67 млн человек).

При этом для более старших возрастов (старше 25 лет) средний по миру показатель более чем втрое ниже — всего 3,6%. Это может свидетельствовать о снижении способности мировой экономики вовлекать тех, кто только выходит на рынок труда, отмечают в МОТ. В пользу этого предположения говорит рост доли молодежи, которая не только не работает, но и не учится. По итогам 2025 года она увеличилась на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 20% (таких в мире 257 млн человек).

Максимальные значения уровня безработицы среди молодых МОТ фиксирует в арабских странах (26,2%), Северной Африке (22,6%), Северной, Южной и Западной Европе (15%). Минимальные — в регионах Африки южнее Сахары (8,4%), Юго-Восточной Азии и Океании (9,5%), Северной Америке (9,8%). При этом перечень регионов мира с максимальными темпами прироста числа безработных выглядит иначе: на первом месте Северная Африка (+1,8 п. п.), на втором — Северная Америка (+1,6 п. п.), на третьем — Северная, Южная и Западная Европа (+0,8 п. п.). В целом за последние два года число стран в мире, в которых уровень молодежной безработицы рос, почти в два раза превысило число государств, в которых он падал (105 против 58).

Тенденция к ухудшению положения молодежи на мировом рынке труда, по оценкам авторов исследования, обусловлена двумя причинами. В таких регионах, как Восточная Азия, Восточная Европа, Северная Америка, Северная, Южная и Западная Европа, рост численности молодежи опередил общий рост занятости, что свидетельствует о недостатке прироста рабочих мест в экономике. С другой стороны, в развитых странах рабочие места для молодежи уже сегодня постепенно трансформируются под влиянием ИИ. Так, сейчас 6,1% рабочих мест, занимаемых молодыми людьми в возрасте от 15 до 29 лет, относятся к категориям наиболее подверженных влиянию ИИ и, следовательно, рискуют исчезнуть.

В России на фоне сокращения уровня общей безработицы (до минимума в 2,2%) доля молодых среди всех ищущих работу граждан выросла за пять лет с 17,3% до 22% (до 353 тыс. человек). Это, впрочем, может свидетельствовать не столько о росте молодежной безработицы, сколько о более раннем выходе на рынок труда, что становится все более популярным за счет вовлечения подростков в стажировки и практики как государством, так и частными компаниями.

Анастасия Мануйлова