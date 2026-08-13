Правительство скорректировало порядок ведения реестра углеродных единиц

Правительство приняло постановление о правилах осуществления операций с углеродными единицами по счету резервирования в соответствующем реестре. На нем будут консервироваться такие единицы, в случае если по запущенному климатическому проекту есть риски «внепланового» высвобождения парниковых газов.

У таких проектов всегда существует риск, что поглощенный такими системами углерод вернется в атмосферу — например, из-за пожара. Прописанный в принятом постановлении счет резервирования должен выступить страховкой: если верификатор подтверждает факт высвобождения газов, соответствующее количество единиц списывается из резерва и аннулируется. Дата вступления новых правил в силу — 1 марта 2027 года.

Создание такого механизма резервирования, пояснили “Ъ” в Минэкономики, позволит расширить охват российской программы в рамках CORSIA — глобального проекта Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по сокращению и компенсации выбросов. Министерство уже подало заявку на признание российской программы в CORSIA.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газы внесут на спецсчет».