Газы внесут на спецсчет

С 1 марта 2027 года в российском реестре углеродных единиц (УЕ) появится единый счет резервирования. На него будут зачисляться единицы климатических проектов, у которых есть риски нового высвобождения парниковых газов. Это даст будущим иностранным покупателям УЕ гарантию того, что приобретенные ими по таким проектам единицы не будут аннулированы в случае, например, выброса СО2 из-за пожара. Внедрение механизма повышает шансы международного признания российских углеродных единиц для их использования в CORSIA (глобальный проект по сокращению выбросов в авиации) и механизмах Парижского соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство приняло постановление о правилах осуществления операций с углеродными единицами по счету резервирования в соответствующем реестре. На нем будут консервироваться такие единицы, в случае если по запущенному климатическому проекту (мероприятия по сокращению выбросов либо по увеличению их поглощения природными системами) есть риски «внепланового» высвобождения парниковых газов. Речь, отметим, идет о проектах в рамках международного сотрудничества.

Углеродные единицы — это верифицированные результаты реализации климатических проектов, учитывающие массу «сэкономленных» при производстве парниковых газов. Выпустившие УЕ компании могут как погашать ими свои выбросы (то есть засчитывать в рамках выделенных им квот), так и продавать их менее зеленым предприятиям для компенсации их углеродного следа. По данным Минэкономики, по состоянию на 12 августа 2026 года в специальном реестре зарегистрировано 132 климатических проекта, в обращении находится 37 млн углеродных единиц, 1,2 млн из них выпущены в 2026 году.

У проектов с риском высвобождения парниковых газов (лесоклиматические, по восстановлению болот, по агролесоводству и другие) всегда существует риск, что поглощенный такими системами углерод вернется в атмосферу — например, из-за пожара. Прописанный в принятом постановлении счет резервирования должен выступить страховкой: если верификатор подтверждает факт высвобождения газов, соответствующее количество единиц списывается из резерва и аннулируется. Дата вступления новых правил в силу — 1 марта 2027 года.

Создание такого механизма резервирования, пояснили “Ъ” в Минэкономики, позволит расширить охват российской программы в рамках CORSIA — глобального проекта Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по сокращению и компенсации выбросов.

Министерство уже подало заявку на признание российской программы в CORSIA. Сообщается, что в дальнейшем планируется дополнить ее природными климатическими проектами, для которых необходимо учитывать такие риски. Появление механизма резервирования, отмечают в министерстве, повышает шансы одобрения ИКАО российской заявки.

Углеродный рынок в России функционирует уже четыре года, он совершенствуется, но в целом это пока внутренняя история развития, отмечает генеральный директор АО «Контур» (оператор реестра УЕ) Оксана Гогунская. По ее словам, появление счета резервирования свидетельствует о готовности РФ заявить о себе на международном рынке. Механизм — это гарантия иностранным покупателям того, что приобретенные по таким проектам единицы не будут аннулированы в случае, например, повторного выброса СО2 в результате пожара на участке климатического проекта. Такой механизм управления риском широко распространен в мировой практике.

Само резервирование международного признания российских единиц не обеспечивает, но снимает один из существенных барьеров для их потенциального использования в CORSIA и механизмах Парижского соглашения, отмечает руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова.

Она подчеркивает важность разделения двух задач — стимулирования внутреннего спроса на УЕ и повышения качества активов через соответствие международным стандартам.

Между тем, отмечает менеджер группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Николай Трофимов, рынок углеродных единиц в России существует пока в основном на бумаге: за период с 2022 по июль 2025 года объем сделок составил около 2,5 млн руб. при средней цене около 700 руб./УЕ, что зачастую едва покрывает затраты на верификацию. Из потенциальных более чем 100 млн УЕ в обращении находится менее 200 тыс. Основные причины: обязательного спроса на единицы почти нет (кроме Сахалинского эксперимента), внешний рынок закрыт, при низкой цене многим проектам просто невыгодно доводить дело до выпуска единиц. Говорить о справедливой цене, фиксирует эксперт, пока рано: при таких объемах торгов и отсутствии конкуренции за единицы рынок ее просто не сформировал.

Анна Королева