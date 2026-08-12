Подопытный кроль

Очередной день чемпионата Европы по водным видам спорта принес сборной России две награды. 22-летний Егор Корнев, самый яркий молодой российский пловец, пришел к финишу вторым в заплыве на 100 м вольным стилем, самой престижной дисциплине. Для него серебро, завоеванное в среду, стало уже второй медалью на проходящем в Париже турнире. И, вероятнее всего, не последней. А под конец соревновательного дня в зачет неожиданно добавилась бронза эстафетчиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Главный заплыв чемпионата Европы по водным видам спорта — на 100 м вольным стилем — закончился вполне предсказуемо. Егор Корнев — самый многообещающий российский пловец — на самой престижной дистанции завоевал серебро.

Все, что хуже серебра, было бы если не провалом, то чувствительной неудачей — такую форму набрал Корнев. На «королевской» дистанции он был быстрейшим человеком в сезоне и шестым в списке быстрейших людей в истории. Но и единственный реальный соперник был такой, что тягаться с ним вроде бы пока рановато. 21-летний румын Давид Попович, несмотря на молодость, в плавании увидел и выиграл уже очень много. На кролевой стометровке в прошлом году он во второй раз за карьеру взял золото чемпионата мира. На ней румынский пловец два года — до парижской Олимпиады, на которой допустил, по сути, единственный крупный срыв в карьере, остановившись на бронзе,— удерживал мировой рекорд.

Сам заплыв складывался так, что в российское золото поверить было легко.

Корнев замечательно стартовал и первым показался из-под воды. Корнев очень быстро преодолел первый полтинник — за 22,06 — на три десятых быстрее Поповича. Но известно же, что козырь россиянина — суперспринтерские дистанции. А румын уверенно себя чувствует и на двухсотметровках. Должен прибавить после отсечки.

Так и вышло. Егор Корнев, конечно, терпел. Он удерживал первенство, но преимущество его таяло и растаяло совсем метров за десять до конца. Попович финишировал первым, затратив 46,56 секунды. Корнев отстал на восемнадцать сотых. А третьим пришел к финишу Криштоф Милак, еще на тринадцать сотых позже.

Так, 22-летний Егор Корнев взял вторую — и, вероятнее всего, не последнюю — медаль на нынешнем чемпионате Европы. Ранее он выиграл заплыв на 50 м баттерфляем. В последний день турнира, 16 августа, состоится финал на 50 м вольным стилем. В этой дисциплине Корнев является главным фаворитом.

Еще одну медаль — бронзовую — российской команде принесла эстафета 4 х 100 м вольным стилем, которая закрывала программу дня. Вообще-то представлялось, что здесь у российской четверки — Дарьи Клепиковой, Александры Кузнецовой, Алины Гайфутдиновой и Киры Манохиной — шансов на медаль не так много. Однако получилось очень даже неплохо.

Клепикова отлично, лучше всех соперниц провела стартовый отрезок. 16-летней Манохиной удался прекрасный рывок на последней полусотне метров. До голландок — Милау ван Вейк, Имани де Йонг, Йары ван Калмтут и Маррит Стенберген — было, конечно, далеко. До итальянок — куда ближе, полсекунды.

В среду были разыграны комплекты наград еще в пяти дисциплинах. Россияне поучаствовали в двух медальных заплывах.

В финал на 50 м баттерфляем вышли сразу две россиянки, но обе не дотянулись до пьедестала. Все решило касание. Опытная Арина Суркова стала четвертой с отставанием от подиума в две сотых секунды. Молодая Александра Кузнецова — пятой. Выиграла ожидаемо шведка Сара Шёстрём, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира.

Не удалось зацепиться за медаль и у Евгении Чикуновой на 100 м брассом. Она финишировала пятой.

Чикунова атаковала из глубины, прибавляла во второй половине дистанции, но даже с финальным рывком уступила топ-тройке 0,19 секунды. Победила набравшая отличную форму британка Ангарад Эванс, пару недель назад блиставшая в Лондоне на Играх Содружества. Там она показала лучшее за три года время на дистанции. Во французской столице Эванс проплыла еще на девять сотых быстрее, за 1 минуту 4,96 секунды. А для Чикуновой наиболее важный все же другой заплыв — на 200 м брассом. В этой дисциплине 21-летняя россиянка удерживает мировой рекорд.

В общем зачете чемпионата Европы по водным видам спорта сборная России удерживает четвертую строчку (7 золотых наград, 6 серебряных, 7 бронзовых). Впереди — британцы (10–3–5), итальянцы (9–9–13) и немцы (8–7–8). В зачете, учитывающем только результаты в плавании, россияне (2–2–3) упали на третье место. Вперед протиснулись итальянцы (2–2–4), а возглавляет таблицу по-прежнему сборная Великобритании (4–1–1).

Роман Левищев