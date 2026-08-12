Силы ПВО уничтожили 147 беспилотников за 12 часов над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 147 беспилотников ВСУ над территорией России с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. Также беспилотники были нейтрализованы над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Минобороны России отчиталось о работе средств ПВО за последние сутки в зоне спецоперации. ВС РФ уничтожили 1,061 тыс. беспилотников ВСУ, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и пять ракет большой дальности «Нептун».