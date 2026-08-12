Российские силы ПВО за сутки сбили более 1 тыс. БПЛА и пять ракет «Нептун»

Минобороны России отчиталось о работе средств ПВО за последние сутки в зоне спецоперации. По данным ведомства, уничтожены 1,061 тыс. беспилотников ВСУ, пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и пять ракет большой дальности «Нептун».

Кроме того, российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. При атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.