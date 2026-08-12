Во всех губернаторских кампаниях 2026 года поучаствуют только две партии
В восьми регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, завершилась регистрация кандидатов. Во всех без исключения кампаниях участвуют только КПРФ и «Справедливая Россия». «Единая Россия» (ЕР) и ЛДПР выставили по семь кандидатов, а «Новые люди» пропустят половину губернаторских выборов. Из непарламентских партий наибольшую активность проявила Партия пенсионеров.
Конкуренция на выборах глав регионов в 2026 году составит от трех до шести человек на место. Больше всего кандидатов зарегистрированы в Мордовии и Тверской области. В Твери на первые свои выборы идет врио губернатора Виталий Королев (ЕР), назначенный в ноябре 2025-го. Конкуренцию ему, среди прочих, составит лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
С конкурентом, известным на федеральном уровне, предстоит соперничать и действующему главе Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ). «Справедливая Россия» (СР) выставила против него депутата Госдумы, телеведущую Марину Ким. Ранее она уже участвовала в губернаторских выборах в Хабаровском крае, где уступила выдвиженцу ЛДПР Михаилу Дегтяреву.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дважды восемь».
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев, назначенный в ноябре 2025 года, впервые участвует в губернаторских выборах, а лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выдвинулся на выборы губернатора Тверской области. Партия пенсионеров проявила наибольшую активность среди непарламентских партий, участвуя в трех губернаторских кампаниях, в том числе в Тверской области. В 2023 году «Коммунисты России» впервые попробовали свои силы на губернаторских выборах в Сибири, а число их кандидатов выросло до трех. В 2021 году в Тверской области среди кандидатов был Илья Клейменов от «Коммунистов России».
Действующий глава Ульяновской области Алексей Русских, являющийся коммунистом, будет противостоять депутату Госдумы от «Справедливой России» Марине Ким. В 2023 году основное соперничество в Ульяновской области также ожидалось между коммунистом Алексеем Русских и представителем «Справедливой России». При этом «Единая Россия» не выставила своего кандидата в Ульяновске, следуя партийной традиции не конкурировать с оппозиционными главами, поддержанными президентом. Марина Ким ранее участвовала в губернаторских выборах в Хабаровском крае в 2021 году, где уступила выдвиженцу ЛДПР Михаилу Дегтяреву.