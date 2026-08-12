Во всех губернаторских кампаниях 2026 года поучаствуют только две партии

В восьми регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, завершилась регистрация кандидатов. Во всех без исключения кампаниях участвуют только КПРФ и «Справедливая Россия». «Единая Россия» (ЕР) и ЛДПР выставили по семь кандидатов, а «Новые люди» пропустят половину губернаторских выборов. Из непарламентских партий наибольшую активность проявила Партия пенсионеров.

Конкуренция на выборах глав регионов в 2026 году составит от трех до шести человек на место. Больше всего кандидатов зарегистрированы в Мордовии и Тверской области. В Твери на первые свои выборы идет врио губернатора Виталий Королев (ЕР), назначенный в ноябре 2025-го. Конкуренцию ему, среди прочих, составит лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

С конкурентом, известным на федеральном уровне, предстоит соперничать и действующему главе Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ). «Справедливая Россия» (СР) выставила против него депутата Госдумы, телеведущую Марину Ким. Ранее она уже участвовала в губернаторских выборах в Хабаровском крае, где уступила выдвиженцу ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

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