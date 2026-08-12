Дважды восемь

В восьми регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, завершилась регистрация кандидатов. Во всех без исключения кампаниях участвуют только КПРФ и «Справедливая Россия». «Единая Россия» (ЕР) и ЛДПР выставили по семь кандидатов, а «Новые люди» пропустят половину губернаторских выборов. Из непарламентских партий наибольшую активность проявила Партия пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Конкуренция на выборах глав регионов в 2026 году составит от трех до шести человек на место. Больше всего кандидатов зарегистрированы в Мордовии и Тверской области. В Твери на первые свои выборы идет врио губернатора Виталий Королев (ЕР), назначенный в ноябре 2025-го. Конкуренцию ему, среди прочих, составит лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

С конкурентом, известным на федеральном уровне, предстоит соперничать и действующему главе Ульяновской области Алексею Русских (КПРФ). «Справедливая Россия» (СР) выставила против него депутата Госдумы, телеведущую Марину Ким. Ранее она уже участвовала в губернаторских выборах в Хабаровском крае, где уступила выдвиженцу ЛДПР Михаилу Дегтяреву. ЕР в Ульяновске своего кандидата не выставила, соблюдя, таким образом, партийную традицию не конкурировать с оппозиционными главами, которых поддержал президент.

Кандидатов во всех восьми регионах выставили только КПРФ и СР.

Для коммунистов участие в подобных кампаниях остается важным программным требованием, о чем на партийном съезде в июне товарищам настойчиво напоминал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Выдвиженцами на таких выборах местные обкомы преимущественно выбирают своих первых секретарей, как это произошло и в этот раз на выборах в Брянской, Тверской и Пензенской областях, а также в Туве и Чечне.

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Наименьшее представительство на губернаторских выборах среди думских партий в этом году имеют «Новые люди», не выдвигавшие кандидатов в Белгородской, Пензенской и Тверской областях и в Чечне. Не стала выставлять своего представителя в Чечне и ЛДПР. В итоге конкуренцию многолетнему главе республики Рамзану Кадырову, выдвинувшемуся от ЕР, составят два депутата местного парламента: коммунист Халид Накаев и справоросс Исмаил Денильханов. На предыдущих выборах у господина Кадырова также было двое соперников.

Среди непарламентских партий наиболее активной стала Партия пенсионеров, участвующая в трех губернаторских кампаниях — в Белгородской, Пензенской и Тверской областях. По одному кандидату выдвинули «Зеленые» (в Мордовии) и уже упомянутые «Коммунисты России». Единственный же выдвиженец от «Родины», планировавший баллотироваться в Белгородской области, документы до избиркома не донес.

Собеседник “Ъ” в депутатском корпусе региона говорит, что политик «изначально не рассматривался как участник выборов в силу малой узнаваемости».

«Яблоко» и Партия прямой демократии, выдвинувшие своих кандидатов в Госдуму, на выборы глав регионов не заявлялись.

Кампании в регионах предстоят референдумные, отмечает политолог Константин Калачев. В этом случае, рассуждает он, выдвижение имеет смысл либо «как услуга глав в рамках элитных договоренностей» (но тогда кандидат «обречен на мизерный результат»), либо ради «красивого второго места», на которое, как правило, претендует КПРФ. Тратить ресурсы на такие выборы «никто не хочет», полагает господин Калачев: «Ну получишь ты эфирное время, и чем его заполнять, если твоя роль сугубо техническая?» То есть если для губернаторов выборы — «это стимул думать о рейтинге, планах и отчетах, обратной связи с населением», то для остальных участников они остаются скорее ритуалом, резюмирует политолог.

Григорий Лейба; Сергей Толмачев, Воронеж; корсеть “Ъ”