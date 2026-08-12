Верховный суд раскрыл причины снятия «Яблока» с выборов в Госдуму

Поводами для снятия с выборов в Госдуму партии «Яблоко» стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, в том числе компании OpenAI. Это следует из мотивировочной части решения Верховного суда от 10 августа, с которой ознакомился “Ъ”.

Снятия «Яблока» с выборов добивалась партия «Родина», ссылавшаяся в своем иске на допущенные конкурентами многочисленные нарушения. Уже в суде к ней присоединился Центризбирком, предоставивший данные об иностранном финансировании, которое получали «контрагенты» «Яблока».

Как следует из решения, Верховный суд (ВС) подтвердил нарушение запрета на прием пожертвований в избирательный фонд от НКО, получавших средства из-за рубежа. Согласно справке Росфинмониторинга, в период с 9 июля по 2 августа 2026 года на счет «Яблока» поступили средства от лиц, получивших в сопоставимый период финансирование из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и ряда других стран — всего около 2,8 млн руб., указано в решении ВС. А среди контрагентов партии выявлено 74 лица, на счета которых за период с апреля 2023-го по август 2026 года поступило около 80 млн руб. от 310 иностранных лиц.

Суд отметил «существенный рост информационной активности» партии, в том числе в заблокированных в РФ соцсетях. Оплата расходов, связанных с размещением агитматериалов на таких ресурсах, не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда. Ссылаясь на оценку стоимости размещения материалов в поддержку партии, проведенную Ассоциацией блогеров и агентств, ВС делает вывод, что расходы на рекламу, произведенные помимо избирательного фонда, значительно превосходят допустимые 5% (35 млн руб.).

Также признано агитацией размещенное на сайте партии интервью ее основателя Григория Явлинского. В нем приведены строки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и фраза «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» без указания имен авторов и согласия правообладателей. Наличие во фразе общеупотребительных слов само по себе не означает, что данная фраза не является объектом авторского права, подчеркнул ВС.

Наконец, признано нарушением использование созданного при помощи ChatGPT изображения с двумя поездами, послужившего иллюстрацией для размещенной на сайте «Яблока» статьи господина Явлинского. С доводом ответчика о том, что ChatGPT является искусственным интеллектом и не может быть отнесен к объектам интеллектуальных прав, суд не согласился, напомнив, что Гражданский кодекс относит программы для ЭВМ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Оценивать наличие в агитматериалах партии признаков экстремизма ВС отказался, но этот вопрос может быть рассмотрен в отдельном производстве, если появятся соответствующие доказательства.

Подробнее — в материале «Зато не экстремисты».