Ритуальный бизнес даже не моргнул

В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги. Потребители организовывают все менее пышные похороны, из-за роста издержек это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года в России было зарегистрировано 995 компаний и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности для которых — оказание ритуальных услуг, подсчитали в Rusprofile. Год к году значение выросло на 22,5%, этот показатель стал максимальным за полугодие за пять лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тыс., увеличившись год к году на 7,6%. 81% действующих игроков — индивидуальные предприниматели.

Росстат не раскрывает данные о смертности в стране, но Минздрав сообщал, что в январе—июне 2025 года количество умерших увеличилось только на 0,9% год к году, до 915,9 тыс. человек.

Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года траты на ритуальные услуги по всей России выросли на 9,6% год к году, до 57,8 млрд руб.

Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов связывает рост с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Тысячи похоронных агентов, которые годами работали без регистрации, были вынуждены официально оформить деятельность, чтобы принимать платежи через терминалы и законно получать компенсации из бюджета, считает он. Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева объясняет, что процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия.

Партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской не исключает, что речь может идти и о попытке адаптировать структуру бизнеса к изменениям налогового законодательства. С 2026 года порог выручки для освобождения от уплаты НДС снижен с 60 млн до 20 млн руб. Если раньше бизнес с двумя-тремя агентами был в рамках льготного режима, то теперь предпринимателям приходится либо переходить на уплату НДС, либо менять структуру бизнеса, разделяя его на несколько ИП, говорит эксперт. При этом он предполагает, что основная волна реорганизаций уже завершилась.

Директор Нижегородского крематория Владимир Ворошуха, впрочем, не исключает, что из-за снижения доли крупных игроков на рынке появляются и новые компании. Это небольшие структуры — бывшие сотрудники ритуальных служб, моргов или перевозчики, которые пытаются открыть собственное дело без значительных вложений. По словам главы похоронного бюро «Журавли» Ильи Болтунова, конкуренция скорее трансформируется, чем растет.

Из-за увеличения количества небольших игроков и снижения платежеспособности населения средний чек в ритуальных услугах сокращается, отмечает господин Ворошуха.

Антон Орлов говорит о ценовых войнах и демпинге со стороны новых предпринимателей. Клиенты же все чаще выбирают самые доступные варианты: отказываются от дополнительных элементов церемонии, приобретают простые гробы, выбирают бетонные памятники вместо гранитных и в целом стремятся минимизировать расходы, добавляет Денис Тверской.

Одновременно Антон Орлов говорит, что в крупных городах расходы на погребения сейчас составляют 90–110 тыс. руб., увеличившись год к году на 12–15%. Хотя господин Тверской связывает это в большей степени с инфляцией, а не с расширением перечня услуг. Средняя стоимость изготовления гроба в июне 2026 года достигла 9,2 тыс. руб., что на 11% больше год к году, следует из данных Росстата.

Маржинальность похоронного бизнеса существенно не выросла, констатирует Илья Болтунов. Господин Орлов связывает это в том числе с ростом цен на материалы (древесину и металл), а также логистику. Елена Андреева также отмечает, что рентабельность официального похоронного бизнеса остается невысокой.

Дарья Андрианова, Василий Берзин