ВВП России по итогам второго квартала вырос на 1,3%

Росстат оценил годовой рост ВВП во втором квартале 2026 года (производственным методом) в 1,3%, и это заметно превышает как соответствующие оценки ЦБ и Минэкономики (0,8% и 0,9% соответственно), так и динамику выпуска в базовых отраслях и показатели опережающих индикаторов.

Среди отраслевых показателей, использованных Росстатом при расчете, быстрее всего росли розничный товарооборот (на 7,2% год к году) и оборот общепита (на 6,2%), что соотносится с данными о всплеске потребительского спроса во втором квартале. Грузооборот вырос на 2,5%, оптовый товарооборот — на 2,4%, выпуск обрабатывающих производств — на 2%. Снижение же показали пассажирооборот — на 2,3%, добыча — на 1,9%, строительство — на 1,6% и сельское хозяйство — на 1,5%.

Предварительные данные основаны на оперативной отчетности крупных и средних нефинансовых предприятий. Первую более подробную оценку ВВП за второй квартал Росстат опубликует 11 сентября — с учетом уточнений от предприятий и дополнительной информации от ведомств. Оценки ВВП за первое полугодие в целом в опубликованном сообщении Росстат не приводит. Минэкономики оценило рост этого периода в 0,3%.

По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», фактический ВВП по итогам полугодия остался примерно на трендовом уровне, а темпы его роста во втором квартале составили около 3% с поправкой на сезонный и календарный факторы в пересчете на год (SAAR) после снижения в первом квартале. В результате в первом полугодии рост ВВП SAAR составил около 0,7%.

Подробнее — в материале «Росстат прибавил экономике роста».