ФАС проверит рост цен на птицу и говядину

Составлено ИИ-Ассистентъ

В мае 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже запрашивала у трёх производителей свинины и птицы из Ростовской области данные о ценах на мясо, себестоимости, объёмах производства и рентабельности продаж для выяснения обоснованности повышения оптово-отпускных цен. В октябре 2025 года ФАС начала проверку цен на рыбную продукцию после сообщений о росте стоимости соленой сельди на 28% с начала года. При этом в ведомстве отметили, что значительный вклад в рост цен вносят посредники, чьи наценки могут увеличивать стоимость рыбы в 2-3,5 раза.

В мае 2026 года ФАС выдала предостережения экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо, заявив, что такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров. По данным Росстата за апрель 2026 года, цены на продукты питания выросли на 2,9% с начала года, а в годовом выражении стоимость продовольствия увеличилась на 4,3%. В частности, в марте 2026 года яйца подорожали на 10,3%.