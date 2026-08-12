Годовая инфляция в России составила 6,05%

С 4 по 10 августа потребительские цены в России снизились на 0,06%. С начала года — выросли на 4,69%, следует из данных Росстата. На 10 августа инфляция составила 6,05% в годовом выражении, сообщило Минэкономики.

Сильнее всего подешевели картофель (-3,3%), белокочанная капуста (-3,2%), свекла (-2,6%), морковь (-2,4%), помидоры (-1,9%) и лук репчатый (-1,5%). Больше всего цены выросли на сахар-песок (+1,5%), гречневую крупу (+1,3%) и пшено (+0,8%).

По данным Банка России, в июле инфляция составила 6%. Регулятор повысил прогноз по инфляции в 2026 году с 4,5–5,5% до 6–7%. В 2027 году показатель опустится до целевого — 4%, ожидает ЦБ.