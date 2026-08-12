Медведев: российский бизнес адаптировался к санкциям
Российский бизнес в целом адаптировался к санкциям. В отдельных случаях новые условия даже открыли дополнительные возможности, рассказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Про санкции разговоров сейчас уже почти нет, потому что, как мы и предполагали, произошла некая адаптация, в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет»,— подчеркнул господин Медведев на встрече с экспертным советом по разработке народной программы партии (цитата по ТАСС).
При этом, по словам господина Медведева, стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую. Как отметил Дмитрий Медведев, Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Господин Путин напомнил, что Россия сталкивается с попытками «сдерживания и давления» еще с 2014 года.
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде и окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1987 году. Он начал свою политическую карьеру, работая в предвыборном штабе Анатолия Собчака в 1989 году, а затем стал его советником, одновременно с Владимиром Путиным. В 1999 году Дмитрий Медведев был назначен заместителем руководителя аппарата правительства, а с 2000 года — первым заместителем главы администрации президента.
2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом России, после чего с мая 2012 года по январь 2020 года занимал должность премьер-министра РФ. С 26 мая 2012 года он является председателем «Единой России», а с 16 января 2020 года — заместителем председателя Совбеза РФ. В своей текущей роли он активно участвует в вопросах противодействия санкционной политике и адаптации российского бизнеса.