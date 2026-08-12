Медведев: российский бизнес адаптировался к санкциям

Российский бизнес в целом адаптировался к санкциям. В отдельных случаях новые условия даже открыли дополнительные возможности, рассказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Про санкции разговоров сейчас уже почти нет, потому что, как мы и предполагали, произошла некая адаптация, в некоторых случаях с потерей качества, в некоторых случаях, может быть, даже и нет»,— подчеркнул господин Медведев на встрече с экспертным советом по разработке народной программы партии (цитата по ТАСС).

При этом, по словам господина Медведева, стимулирование спроса остается важной задачей, включая внешнюю составляющую. Как отметил Дмитрий Медведев, Россия работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Господин Путин напомнил, что Россия сталкивается с попытками «сдерживания и давления» еще с 2014 года.