Путин заявил о рекордных и бесполезных западных санкциях против России

Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе.

На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Владимир Путин напомнил, что Россия сталкивается с попытками «сдерживания и давления» еще с 2014 года. «Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит “мировые рекорды”. Причем сразу по двум критериям — и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности», — заявил он.

Ограничения наносят больший ущерб самим разработчикам санкций, а также европейским странам, добавил Владимир Путин. «Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет»,— сказал президент.

Владимир Путин поблагодарил парламентариев за работу, принятые в интересах военнослужащих законы, а также заявил о наступлении решающего этапа в жизни страны.