Группировке штурмовиков вменяют около 100 преступных эпизодов в зоне СВО
В 235-м гарнизонном военном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего военнослужащего 272-го мотострелкового полка Павла Гудочкина. Ему предъявлены обвинения по 46 эпизодам, включая убийства, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищения и получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, преступления совершались в составе организованной группы в зоне СВО.
Ключевую роль в группе, по данным СКР, играл лейтенант Геннадий Казаков, дело которого насчитывает уже 62 эпизода. Гудочкин выступал в роли непосредственного исполнителя. Вместе с ним проходят дела его сослуживцев — Виталия Козлова, Александра Тонилина и Александра Овчарова. Некоторые из них уже осуждены в особом порядке, признав вину и дав показания на сообщников.
Как установило следствие, преступная группа, действовавшая в составе штурмовых подразделений, вымогала деньги у военнослужащих за уклонение от участия в боях, получение медпомощи или отпуска. Отказников избивали, а в некоторых случаях убивали, чтобы скрыть другие преступления. Деньги похищались, в том числе с использованием мобильных приложений потерпевших.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кровавые лейтенанты».
В 2016 году Тверской областной суд приговорил Павла Гудочкина к 16 годам заключения за пособничество в наемном убийстве 22-летнего байкера, но он не отбыл срок полностью, заключив контракт с Минобороны и отправившись в зону специальной военной операции.
Дела сослуживцев Гудочкина — Геннадия Казакова, Виталия Козлова, Александра Тонилина и Александра Овчарова — также рассматриваются в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, при этом Казаков и Овчаров уже осуждены, а их разбирательства проходят в особом порядке, так как они полностью признали свою вину и дали показания друг на друга.
Преступная группа, в которой Казаков играл ключевую роль, а Гудочкин был непосредственным исполнителем, вымогала взятки у военнослужащих, желающих избежать участия в штурмовых операциях, получить медпомощь или уйти в отпуск, а отказников избивали и «обнуляли» для сокрытия преступлений.