Группировке штурмовиков вменяют около 100 преступных эпизодов в зоне СВО

В 235-м гарнизонном военном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего военнослужащего 272-го мотострелкового полка Павла Гудочкина. Ему предъявлены обвинения по 46 эпизодам, включая убийства, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищения и получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, преступления совершались в составе организованной группы в зоне СВО.

Ключевую роль в группе, по данным СКР, играл лейтенант Геннадий Казаков, дело которого насчитывает уже 62 эпизода. Гудочкин выступал в роли непосредственного исполнителя. Вместе с ним проходят дела его сослуживцев — Виталия Козлова, Александра Тонилина и Александра Овчарова. Некоторые из них уже осуждены в особом порядке, признав вину и дав показания на сообщников.

Как установило следствие, преступная группа, действовавшая в составе штурмовых подразделений, вымогала деньги у военнослужащих за уклонение от участия в боях, получение медпомощи или отпуска. Отказников избивали, а в некоторых случаях убивали, чтобы скрыть другие преступления. Деньги похищались, в том числе с использованием мобильных приложений потерпевших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кровавые лейтенанты».