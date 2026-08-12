Турция ищет замену российскому углю из-за рисков в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти Турции предупредили коммерческие суда в Черном море о возможных рисках атак и заявили, что не намерены вмешиваться, так как это означало бы принятие чьей-либо стороны в конфликте. Около десяти судов не получили разрешения на выход из пролива Дарданеллы, и ожидается, что аналогичная практика будет применяться в портах Мраморного и Черного морей. Турция ежегодно экспортирует в Россию тонны фруктов и овощей через Черное море, а также получает российскую нефть по морю.

К 26 июля количество балкеров в балласте в Черном море сократилось на 21% за месяц и на 28% год к году, до 97 судов, согласно данным Центра ценовых индексов. Страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн, а некоторые средне- и крупнотоннажные балкеры могут уйти в другие акватории. Турецкие импортеры уже сталкиваются с нехваткой предложения российского угля, а атака на турецкий сухогруз 22 июля, следовавший с углем из Тамани в Трабзон, усилила опасения рынка.

В июле перевозка угля в направлении портов юга России упала на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, хотя и осталась на 31,2% выше прошлогоднего значения. На последней неделе июля цены на энергетический уголь в Турции выросли на 4,8%, до 113 долларов за тонну с учетом стоимости страховки и фрахта. Российские экспортеры ранее занимали большую долю на турецком рынке благодаря дополнительным дисконтам и выгодным ценам.