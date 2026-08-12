Начался суд над участниками действовавшей в зоне СВО группировки штурмовиков

235-й гарнизонный военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего военнослужащего 272-го гвардейского мотострелкового полка 38- летнего младшего лейтенанта Павла Гудочкина (позывной Боец). В деле 46 эпизодов.

Фигуранту Главным военным следственным управлением СКР вменяются убийства, совершенные в составе группы лиц из корыстных побуждений, общеопасным способом и с целью сокрытия других преступлений (п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), хищения и вымогательство оружия, а также его незаконный оборот (ст. 226 и 222 УК РФ), получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ).

В том же суде рассматриваются дела сослуживцев Бойца — лейтенанта Геннадия Казакова (Ермак), Виталия Козлова, Александра Тонилина (Тони) и Александра Овчарова. Разбирательства проходят в особом порядке, так как фигуранты полностью признали свою вину, дав показания друг на друга. Казаков и Овчаров уже осуждены, однако в 235-м суде назначенные им сроки “Ъ” не назвали. По некоторым данным, после вступления приговоров в силу осужденные попытаются вернуться на СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кровавые лейтенанты»