В Ассоциации владельцев облигаций указали на пробелы в системе защитников инвесторов

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обозначила две системные проблемы в работе института представителей владельцев облигаций (ПВО), которые ограничивают защиту прав инвесторов на долговом рынке.

Как рассказал в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров, первая лакуна касается правил листинга Московской биржи. Сейчас ПВО обязателен только для эмитентов третьего уровня листинга, тогда как компании первого и второго уровней освобождены от этого требования. Как отметил господин Винокуров, это приводит к тому, что даже крупные эмитенты с высоким рейтингом могут оказаться без коллективной защиты. В качестве примера он привел дефолт «Евротранса», чьи акции входят в первый уровень листинга, а для него ПВО не требовался.

Вторая проблема связана с участием ПВО в банкротстве эмитентов, сказал Илья Винокуров. Ранее большинство таких организаций расторгали договор с эмитентом в момент дефолта, и вся работа в банкротстве ложилась на Национальный расчетный депозитарий (НРД), для которого эта деятельность не является профильной.

В АВО предложили наделить НРД правом назначать ПВО для эмитентов, находящихся в процедуре банкротства. По словам Ильи Винокурова, специализированные представители смогут бороться за деньги инвесторов гораздо эффективнее. Вместе с тем в АВО признают, что результаты такого подхода станут заметны лишь через несколько лет. «Надеюсь, что возврат будет больше, чем около ноля сейчас», — сказал Илья Виновкуров.

Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».