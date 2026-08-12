В Ассоциации владельцев облигаций указали на пробелы в системе защитников инвесторов
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обозначила две системные проблемы в работе института представителей владельцев облигаций (ПВО), которые ограничивают защиту прав инвесторов на долговом рынке.
Как рассказал в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров, первая лакуна касается правил листинга Московской биржи. Сейчас ПВО обязателен только для эмитентов третьего уровня листинга, тогда как компании первого и второго уровней освобождены от этого требования. Как отметил господин Винокуров, это приводит к тому, что даже крупные эмитенты с высоким рейтингом могут оказаться без коллективной защиты. В качестве примера он привел дефолт «Евротранса», чьи акции входят в первый уровень листинга, а для него ПВО не требовался.
Вторая проблема связана с участием ПВО в банкротстве эмитентов, сказал Илья Винокуров. Ранее большинство таких организаций расторгали договор с эмитентом в момент дефолта, и вся работа в банкротстве ложилась на Национальный расчетный депозитарий (НРД), для которого эта деятельность не является профильной.
В АВО предложили наделить НРД правом назначать ПВО для эмитентов, находящихся в процедуре банкротства. По словам Ильи Винокурова, специализированные представители смогут бороться за деньги инвесторов гораздо эффективнее. Вместе с тем в АВО признают, что результаты такого подхода станут заметны лишь через несколько лет. «Надеюсь, что возврат будет больше, чем около ноля сейчас», — сказал Илья Виновкуров.
Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».
Илья Винокуров, член правления Ассоциации инвесторов АВО, заявил в интервью «Ъ», что Ассоциация владельцев облигаций выступает за перенос всех дел по долговым ценным бумагам в Арбитражный суд Москвы.
По его словам, это обосновано заградительными барьерами для индивидуальных инвесторов при взыскании с эмитентов-дефолтников в регионах, а также тем, что в столице находятся Банк России, Московская биржа и НРД, и уровень квалификации судей не сопоставим с регионами, что позволит повысить эффективность взысканий для розничных инвесторов. При этом судиться дистанционно в регионах невозможно, так как требуется очное присутствие.
К началу августа 2026 года количество уникальных дефолтов по эмиссиям достигло 61, что сопоставимо с количеством дефолтов за весь 2025 год, а объем неисполненных обязательств составил 11,9 млрд руб. Также в августе 2026 года произошел полноценный дефолт компании «Евротранс», чьи облигации ранее допускали технические дефолты.