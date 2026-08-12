«Гиперопека вредит инвестору и развращает его»

О роли института представителей владельцев облигаций (ПВО) в защите прав облигационеров, об ответственности организаций, участвующих в размещении ценных бумаг, о необходимости изменения подхода розничных инвесторов к деятельности на фондовом рынке рассказал в интервью “Ъ” член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров.

— Какие ключевые изменения в регулировании долговых инструментов были реализованы за последние два-три года? В чем их основная цель с точки зрения снижения остроты последствий дефолтов для инвесторов? Насколько эти меры оказались эффективны?

— Формально никаких радикальных изменений в законе «О рынке ценных бумаг» не было. Однако в целом ЦБ удалось перезапустить механизм ПВО (представители владельцев облигаций.— “Ъ”), удалив из реестра несколько недостаточно хорошо выполнявших свои обязанности организаций. Также список покинуло большинство бездействующих компаний, которые регистрировались на всякий случай.

Банк России регулирует деятельность ПВО с помощью разъяснений и показательного удаления ряда участников рынка, деятельность которых не соответствовала скорее духу закона в понимании ЦБ, чем его букве. Тем более что массовое использование ПВО — это инициатива Московской биржи. По закону такие организации необходимы только для выпусков с обеспечением и СФО (специализированные финансовые общества.— “Ъ”), что составляет абсолютное меньшинство эмиссий облигаций.

Но в целом механизм коллективной защиты начал работать увереннее, ПВО теперь подают в суд на всех эмитентов-дефолтников или участвуют в банкротстве. Обязанность по оплате госпошлины и судебные издержки теперь перенесены на эти организации и относятся к их рискам. Но это опять-таки не по букве закона, а скорее понятийно.

— Какие конкретные изменения в законодательстве и требованиях к ПВО могли бы кардинально изменить ситуацию и сделать этот институт реально работающим?

— Эффективность ПВО — это в первую очередь реализация права держателя на коллективную защиту. Уровень госпошлин сейчас стал фактически заградительным, индивидуальные иски в арбитражный суд требуют представителя-юриста с дипломом, а судиться в регионах дистанционно в реальности невозможно в большинстве случаев, и требуется очное присутствие на суде.

АВО выступает с инициативой перенести все судебные дела по облигациям в Арбитражный суд города Москвы, так как в Москве находятся Банк России, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и уровень квалификации судей не сопоставим с регионами.

Все вышеперечисленные барьеры многократно увеличивают затраты на судебное взыскание для индивидуального инвестора без повышения вероятности «добежать до денег», так как эмитент может уйти в банкротство.

Поэтому индивидуально судятся с эмитентом не более 5% держателей. Зачастую на практике это доли процента от объема выпуска. То есть по факту в выпуске без ПВО держатель возможности судебной защиты практически лишен.

В случае наличия ПВО инвестор получает юридическую помощь автоматически и бесплатно. На рынке уже сложилась группа профессиональных организаций, которая работает добросовестно в интересах инвесторов—владельцев облигаций. Требовать от них большего ничего по сути не изменит и просто приведет к удорожанию услуг ПВО для эмитентов. Реальным подспорьем для этого института стала бы отмена госпошлины при обращении в суд или специальный компенсационный фонд, который бы эту госпошлину оплачивал, если эмитент заранее не предоставил ПВО обеспечительный платеж.

Но есть две больших лакуны в использовании ПВО: наличие этого института у эмитентов 1-го и 2-го уровня листинга Московской биржи и невозможность найти ПВО для эмитента-дефолтника. Сейчас по правилам листинга, не по закону, ПВО обязателен для эмитентов третьего уровня листинга. Например, для «Евротранса» (чьи акции входят котировальный лист 1-го уровня.— “Ъ”), который допустил дефолт (см. “Ъ” от 6 августа.— “Ъ”), ПВО был не нужен. Кроме того, предстоит наработать практику участия ПВО в банкротстве. Ранее большинство этих организаций расторгали договор с эмитентом примерно в момент дефолта, и вся работа в банкротстве ложилась на НРД, для которого это непрофильная деятельность. Возможно, стоит наделить НРД правом назначения ПВО для эмитентов в банкротстве, которые будут бороться за деньги инвесторов гораздо эффективнее. Однако результаты мы увидим лишь через несколько лет, но надеюсь, что возврат будет больше, чем около ноля сейчас.

— Насколько предложения Банка России по усилению роли ПВО, включая поощрение додефолтных реструктуризаций, могут решить проблему?

— Додефолтные реструктуризации — это редкий жест доброй воли эмитента, который инвесторы пока не способны принять. Шансов у такой реструктуризации немного, так как пока инвесторы до последнего требуют от эмитента выполнения обязательств согласно условиям выпуска и осознают ответственность за свои действия, только напрямую столкнувшись с риском полной потери инвестиций. Пока жадность инвесторов превалирует над здравым смыслом и страхом потерь, культуру додефолтных реструктуризаций мы не разовьем. Так что додефолтная реструктуризация — это скорее благое намерение, чем реальная помощь инвесторам.