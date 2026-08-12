Переработка нефти в России может упасть в августе до 4 млн б/с
Переработка нефти на российских НПЗ в августе может сократиться до 4 млн б/с из-за внеплановых ремонтов и простоев, говорится в обзоре Kpler. По данным аналитиков, в таком случае показатель сократится почти на 5% относительно июльского значения (4,2 млн б/с) и окажется примерно на 2,5% ниже июньского уровня (4,1 млн б/с), который и так был минимумом за последние годы.
По оценке источника “Ъ” в отрасли, в августе переработка может составить 3,8–4,1 млн б/с и вырасти до 4–4,3 млн б/с в сентябре. К привычным 5,3–5,5 млн б/с отрасль в 2026 году уже не вернется, полагает он. Собеседник “Ъ” добавляет, что практический минимум переработки — 3,3–3,5 млн баррелей, ниже которого обеспечить внутренний рынок топливом становится крайне сложно. Наиболее чувствительным продуктом, по его словам, остается бензин: в начале июля производство составляло 70% сезонного потребления из-за чего топливо потребовалось импортировать.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вот бак-то так»
В июле 2026 года российские НПЗ немного увеличили переработку нефти до 4,2 млн баррелей в сутки, хотя производство бензина незначительно сократилось, и рынок оставался в дефиците. При этом выпуск дизельного топлива в июле вышел в профицит, увеличившись почти на 10%.
В июне 2026 года объем нефтепереработки в России снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным показателем за последние годы, как следует из оценок Kpler. Основной причиной снижения стали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, в первую очередь в европейской части страны. Для стабилизации рынка власти продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже до конца 2026 года и разрешили производство, импорт и продажу бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года.
В 2025 году трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ упали до 228,34 млн тонн, что является минимумом с 2010 года. Это было связано с внеплановыми остановками и ремонтами НПЗ во второй половине 2025 года после череды внешних воздействий.