Переработка нефти в России может упасть в августе до 4 млн б/с

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года российские НПЗ немного увеличили переработку нефти до 4,2 млн баррелей в сутки, хотя производство бензина незначительно сократилось, и рынок оставался в дефиците. При этом выпуск дизельного топлива в июле вышел в профицит, увеличившись почти на 10%.

В июне 2026 года объем нефтепереработки в России снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным показателем за последние годы, как следует из оценок Kpler. Основной причиной снижения стали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, в первую очередь в европейской части страны. Для стабилизации рынка власти продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже до конца 2026 года и разрешили производство, импорт и продажу бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года.

В 2025 году трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ упали до 228,34 млн тонн, что является минимумом с 2010 года. Это было связано с внеплановыми остановками и ремонтами НПЗ во второй половине 2025 года после череды внешних воздействий.