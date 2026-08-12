Дело о подкупе футбольных арбитров бывшим руководством «Торпедо» передано в суд

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин 12 августа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о подкупе судейского корпуса представителями одного из старейших (основан в 1924 году) российских футбольных клубов — «Торпедо» (Москва). Само дело, в котором три десятка томов, по существу рассмотрит Симоновский райсуд столицы.

По данным “Ъ”, часть фигурантов признает свою вину, но приговор в особом порядке заслужил только бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Раз пошло такое “Торпедо”».