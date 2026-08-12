Раз пошло такое «Торпедо»

Генпрокуратура утвердила обвинение по самому крупному в истории российского спорта уголовному делу о коррупции. Под суд вместе с руководством ФК «Торпедо» пойдут 13 судей, которые за вознаграждения от 600 тыс. до 3 млн руб. помогли клубу одержать победы и выйти в премьер-лигу. Бывший гендиректор «автозаводцев» Валерий Скородумов, рассказавший о незаконных вознаграждениях полиции и прокурорам, уже отбывает двухлетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов

Фото: Арина Антонова / РИА Новости Бывший гендиректор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин 12 августа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о подкупе судейского корпуса представителями одного из старейших (основан в 1924 году) российских футбольных клубов — «Торпедо» (Москва). Само дело, в котором три десятка томов, по существу рассмотрит Симоновский райсуд столицы.

По данным “Ъ”, часть фигурантов признает свою вину, но приговор в особом порядке заслужил только бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

Сотрудники следственного департамента МВД России установили, что одним из организаторов коррупционной схемы выступал совладелец «Торпедо» Леонид Соболев. После того как ООО «Спортивно-строительная компания», учредителем которого он являлся, приобрело ФК, было решено вывести «Торпедо» в премьер-лигу.

Обеспечить продвижение с помощью спортивных побед на поле было невозможно из-за слабого состава и материальной базы, поэтому решили сосредоточиться на подкупе судей. Сам совладелец с арбитрами никогда не контактировал, а выплаты по его распоряжению организовали гендиректор ФК Валерий Скородумов и бухгалтер Ирина Волкова. По поручению господина Соболева она фиксировала в отдельном внутреннем учете сведения о суммах наличных средств, которые по его указанию направлялись на те или иные расходы, связанные с деятельностью клуба.

Наличные Валерию Скородумову по указанию Леонида Соболева она передавала как сама, так и через водителей футбольного клуба, которые не знали, что находится в конвертах. Гендиректор ФК, в свою очередь, как установило следствие, с июля 2024 по май 2025 года заплатил 13 арбитрам от 600 тыс. до 3 млн руб. за победные матчи «Торпедо».

Обычно судьи получали деньги напрямую, через посредника также арбитра Максима Перезву, в одном случае арбитр, «чтобы скрыть компрометирующие его связи», привлек для этого своего товарища Алексея Михайлова, который теперь окажется среди подсудимых.

Перед судом помимо господ Соболева и Волковой также предстанут судьи Иван Сиденков, Юрий Карпов, Иван Сараев, Игорь Захаров, Максим Перезва, Егор Егоров, Константин Аверьянов, Артем Любимов, Олег Соколов, Кирилл Силантьев, Богдан Головко, Герман Коваленко и Владислав Целовальников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2, ч. 4 и ч. 5 ст. 184 УК — передача спортивному судье денег, посредничество в этом и получение арбитром средств «в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Фигурантам грозит до семи лет заключения, штрафы и запреты на работу, связанную со спортом.

Валерий Скородумов, для которого обвинение запрашивало 2,5 года заключения, был осужден 13 июля Симоновским райсудом в особом порядке на два года. В течение трех лет он не сможет заниматься профессиональной деятельностью. После коррупционного скандала «Торпедо» исключили из премьер-лиги, оштрафовав на 5 млн руб.

Николай Сергеев