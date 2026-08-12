На Трампа подали в суд из-за продажи раннего доступа к его постам в Truth Social

Американское издание The Intercept и Фонд свободы прессы подали иск в федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка в отношении президента США Дональда Трампа и контролируемой его семьей медиакорпорации Trump Media & Technology Group (TMTG).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Иск связан с запуском платной подписки в соцсети Truth Social, которая позволяет получать ранний доступ, в частности, к постам господина Трампа. Истцы назвали такую схему «коррупционной и неконституционной». «Трамп пытается обогатиться за счет приватизации правительственной информации, которую он не имеет права продавать»,— заявил главный редактор The Intercept Бен Мюссиг.

TMTG в июле объявила о запуске нового платного сервиса для бизнеса Truth API, который позволит получать «доступ в режиме реального времени к публикациям из аккаунтов Truth Social с наивысшим рейтингом». СМИ писали, что в первую очередь речь шла о постах самого господина Трампа, которые нередко влияют на динамику фондовых рынков, цен на нефть, курсов криптовалют и т. д. Подписка на Truth API, который начал работать 1 августа, стоит до $100 тыс. в месяц.

В заявлении TMTG прямо говорилось, что подписчики получат ранний доступ к «влияющим на рынки» постам и что это «станет источником дохода для компаний» и их акционеров. «Это глубоко коррупционная схема. Президент может заработать, предоставляя “влияющую на рынки” правительственную информацию тем, кто хочет и готов платить его личной компании»,— говорится в иске. Кроме того, по мнению истцов, эта схема нарушает Первую поправку к Конституции США, предоставляющую журналистам и общественности равный доступ к официальной информации.

Яна Рождественская