Trump Media будет продавать права на приоритетный доступ к заявлениям Трампа

Медиакомпания Trump Media & Technology Group (TMTG) объявила о запуске «нового канала передачи данных для бизнеса, предоставляющего лицензированный доступ в режиме реального времени к публикациям из аккаунтов Truth Social с наивысшим рейтингом». TMTG ожидает, что новый платный сервис под названием Truth API станет доступен институциональным клиентам с 1 августа 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Saul Loeb / Reuters

Хотя Trump Media не упоминает имени Дональда Трампа, известно, что он предпочитает делать многие важные сообщения в своей соцсети Truth Social и эти сообщения часто влияют на динамику фондовых рынков, цен на нефть, курсов криптовалют и т. д. «Рынки уже реагируют на публикации в Truth Social»,— подчеркнул в пресс-релизе Кевин Макгурн, временно исполняющий обязанности генерального директора Trump Media.

Многие американские СМИ и эксперты сразу же заявили, что семья Дональда Трампа, которая является крупнейшим акционером TMTG, таким образом хочет заработать на ускоренном доступе к сообщениям президента, которые могут влиять на динамику различных рынков.

«Это огромный конфликт интересов,— цитирует телеканал CNBC Вирджинию Кантер, юриста по вопросам этики из правозащитной НКО Democracy Defenders Fund.— Президент обязан публично доносить до американского народа информацию. А теперь он направляет ее через частный канал, в котором имеет личную заинтересованность как один из крупнейших акционеров».

«Это неправомерное использование государственной власти для личного обогащения»,— заявила в интервью The Guardian эксперт Юридической школы Вашингтонского университета Кэтлин Кларк.

Евгений Хвостик