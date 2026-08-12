Защитников инвесторов при банкротстве предложили назначать через НРД

Составлено ИИ-Ассистентъ

Илья Винокуров, член правления Ассоциации инвесторов АВО, заявил в интервью «Ъ», что перенос всех судебных дел по облигациям в Арбитражный суд города Москвы является важным шагом, так как в столице сосредоточены ключевые финансовые институты, такие как Банк России, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также уровень квалификации судей там выше. Это предложение направлено на повышение эффективности взысканий для розничных инвесторов, поскольку текущий уровень госпошлин и необходимость очного присутствия в судах регионов создают заградительные барьеры для индивидуальных инвесторов при взыскании долгов с эмитентов-дефолтников.

В 2026 году Илья Винокуров также отмечал, что Банк России усилил регулирование деятельности представителей владельцев облигаций (ПВО), удалив из реестра организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, и бездействующие компании. Он также упоминал, что в 2022 году дефолтность в секторе высокодоходных облигаций (ВДО) достигала 6%, хотя обычно этот показатель не превышает 1% в год. По его мнению, в 2025 году рынок может столкнуться со значительным ростом дефолтов, которые могут достичь 10–12%, что соответствует показателям кризисных лет в США.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) также направляла письмо в Банк России и НАУФОР в июне 2026 года с предложением отменить правило о рассмотрении споров инвесторов с брокерами по адресу профучастника. Это связано с тем, что, в отличие от банковских вкладов, где гражданин может подать иск по месту жительства, для брокерских счетов инвестор вынужден обращаться в суд по месту нахождения брокера, что создает дополнительные трудности и расходы, особенно для мелких клиентов.