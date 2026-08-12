Защитников инвесторов при банкротстве предложили назначать через НРД
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) предлагает наделить Национальный расчетный депозитарий (НРД) правом назначения представителей владельцев облигаций (ПВО) для эмитентов, находящихся в процедуре банкротства, заявил в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров.
Наделение НРД полномочиями по назначению ПВО, по его словам, позволит назначать профессиональные организации, которые будут бороться за деньги инвесторов гораздо эффективнее. Это особенно актуально для выпусков, где ПВО изначально не был предусмотрен правилами листинга.
Илья Винокуров признает, что результаты этой инициативы станут видны лишь через несколько лет. Однако, как надеется он, возврат средств инвесторам в дефолтных кейсах будет «больше, чем около ноля сейчас».
Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».
Илья Винокуров, член правления Ассоциации инвесторов АВО, заявил в интервью «Ъ», что перенос всех судебных дел по облигациям в Арбитражный суд города Москвы является важным шагом, так как в столице сосредоточены ключевые финансовые институты, такие как Банк России, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также уровень квалификации судей там выше. Это предложение направлено на повышение эффективности взысканий для розничных инвесторов, поскольку текущий уровень госпошлин и необходимость очного присутствия в судах регионов создают заградительные барьеры для индивидуальных инвесторов при взыскании долгов с эмитентов-дефолтников.
В 2026 году Илья Винокуров также отмечал, что Банк России усилил регулирование деятельности представителей владельцев облигаций (ПВО), удалив из реестра организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, и бездействующие компании. Он также упоминал, что в 2022 году дефолтность в секторе высокодоходных облигаций (ВДО) достигала 6%, хотя обычно этот показатель не превышает 1% в год. По его мнению, в 2025 году рынок может столкнуться со значительным ростом дефолтов, которые могут достичь 10–12%, что соответствует показателям кризисных лет в США.
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) также направляла письмо в Банк России и НАУФОР в июне 2026 года с предложением отменить правило о рассмотрении споров инвесторов с брокерами по адресу профучастника. Это связано с тем, что, в отличие от банковских вкладов, где гражданин может подать иск по месту жительства, для брокерских счетов инвестор вынужден обращаться в суд по месту нахождения брокера, что создает дополнительные трудности и расходы, особенно для мелких клиентов.