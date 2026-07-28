Стамбулу не греет

Вернувшиеся к пополнению запасов угля турецкие покупатели столкнулись с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров. Ставки фрахта и цены на турецком рынке растут, часть объемов может быть переориентирована на Балтику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Турции за неделю к 17 июля подорожал на 3,6%, до $107 за тонну (CIF; с учетом страховки и фрахта), говорится в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, турецкие покупатели постепенно возвращаются на рынок, но сталкиваются с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров, распродавших текущие объемы.

Дефицит усугубляется логистическими рисками на Черном море из-за конфликта России и Украины, говорится в обзоре.

Как сообщали турецкие СМИ и компания-судовладелец, 22 июля был атакован сухогруз, перевозивший уголь из порта Тамань в Трабзон. Угольные компании и ОТЭКО, оператор терминала в Тамани, не ответили “Ъ”.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что альтернативные маршруты экспорта угля в Турцию включают поставки из Усть-Луги в обход Европы через Средиземное море, а также транспортировку по железной дороге через Азербайджан и Грузию напрямую в Турцию. Хотя в последнем случае, по его словам, объемы минимальны. Кроме того, эти маршруты сильно дороже черноморского, добавляет аналитик.

По данным NEFT Research, стоимость перевозки угля в Турцию из Усть-Луги на отчетной неделе выросла на 1,9%, до $26,4 за тонну. Цены на уголь в балтийских портах увеличились на 2,7%, до $76,1 за тонну (FOB), в порту Тамань — на 0,5%, до $84,5 за тонну (FOB).

Турция — основной западный импортер российского угля.

По итогам 2025 года экспорт в Турцию вырос примерно на 34,6%, примерно до 35 млн тонн, оценивали в NEFT Research. Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев считает, что сейчас основные риски связаны с вывозом по текущим контрактам. По его словам, в середине июля турецкий спрос был закрыт несколькими сделками на поставку российского угля, дальнейшая контрактация сместилась на четвертый квартал. Но, по его словам, потребители сохраняют возможность смены стратегии и закупки у альтернативных поставщиков.

Павел Гамов, эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина, говорит, что российские экспортеры в июне—июле распродали объемы на более маржинальные направления и турецкие покупатели столкнулись с ограниченным предложением. По его оценкам, в ближайшие два-три месяца импортерам в Турции может не хватить 0,8–1,5 млн тонн российского угля.

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По словам Павла Гамова, нестабильность судоходства, страховые ограничения и удорожание фрахта могут привести к снижению отгрузок из портов Черного моря в июле на 25–35% год к году и на 15–25% к июню. Перенаправление потоков уже происходит. Основной вектор, продолжает аналитик, смещается на Балтику с дальнейшей доставкой в Средиземноморье и Турцию, что удлиняет транспортное плечо и добавляет 15–25% к логистическим затратам.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев также указывает, что балтийские терминалы остаются основной альтернативой черноморским. Но, по его словам, для поставок в Турцию использование Усть-Луги означает рост совокупных логистических расходов и увеличение времени оборота судов. Рентабельность таких операций оказывается ниже экспорта через порты Черного моря в среднем на $15–30 за тонну. Часть грузов может уйти на Дальний Восток, но этот вариант ограничен пропускной способностью Восточного полигона, добавляет Нариман Тайкетаев.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков прогнозирует сохранение нехватки угля на турецком рынке как минимум на несколько недель. По его словам, в случае продолжения инцидентов и вынужденной остановки отгрузок из Азово-Черноморского бассейна во втором полугодии рынок рискует недосчитаться 10–12 млн тонн угля. Переориентировать такие объемы на Балтику в полном объеме невозможно из-за ограниченной пропускной способности инфраструктуры, считает эксперт.

Полина Трифонова