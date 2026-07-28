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Стамбулу не греет

Турецкие импортеры столкнулись с нехваткой российского угля

Вернувшиеся к пополнению запасов угля турецкие покупатели столкнулись с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров. Ставки фрахта и цены на турецком рынке растут, часть объемов может быть переориентирована на Балтику.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Турции за неделю к 17 июля подорожал на 3,6%, до $107 за тонну (CIF; с учетом страховки и фрахта), говорится в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, турецкие покупатели постепенно возвращаются на рынок, но сталкиваются с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров, распродавших текущие объемы.

Дефицит усугубляется логистическими рисками на Черном море из-за конфликта России и Украины, говорится в обзоре.

Как сообщали турецкие СМИ и компания-судовладелец, 22 июля был атакован сухогруз, перевозивший уголь из порта Тамань в Трабзон. Угольные компании и ОТЭКО, оператор терминала в Тамани, не ответили “Ъ”.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что альтернативные маршруты экспорта угля в Турцию включают поставки из Усть-Луги в обход Европы через Средиземное море, а также транспортировку по железной дороге через Азербайджан и Грузию напрямую в Турцию. Хотя в последнем случае, по его словам, объемы минимальны. Кроме того, эти маршруты сильно дороже черноморского, добавляет аналитик.

По данным NEFT Research, стоимость перевозки угля в Турцию из Усть-Луги на отчетной неделе выросла на 1,9%, до $26,4 за тонну. Цены на уголь в балтийских портах увеличились на 2,7%, до $76,1 за тонну (FOB), в порту Тамань — на 0,5%, до $84,5 за тонну (FOB).

Турция — основной западный импортер российского угля.

По итогам 2025 года экспорт в Турцию вырос примерно на 34,6%, примерно до 35 млн тонн, оценивали в NEFT Research. Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев считает, что сейчас основные риски связаны с вывозом по текущим контрактам. По его словам, в середине июля турецкий спрос был закрыт несколькими сделками на поставку российского угля, дальнейшая контрактация сместилась на четвертый квартал. Но, по его словам, потребители сохраняют возможность смены стратегии и закупки у альтернативных поставщиков.

Павел Гамов, эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина, говорит, что российские экспортеры в июне—июле распродали объемы на более маржинальные направления и турецкие покупатели столкнулись с ограниченным предложением. По его оценкам, в ближайшие два-три месяца импортерам в Турции может не хватить 0,8–1,5 млн тонн российского угля.

По словам Павла Гамова, нестабильность судоходства, страховые ограничения и удорожание фрахта могут привести к снижению отгрузок из портов Черного моря в июле на 25–35% год к году и на 15–25% к июню. Перенаправление потоков уже происходит. Основной вектор, продолжает аналитик, смещается на Балтику с дальнейшей доставкой в Средиземноморье и Турцию, что удлиняет транспортное плечо и добавляет 15–25% к логистическим затратам.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев также указывает, что балтийские терминалы остаются основной альтернативой черноморским. Но, по его словам, для поставок в Турцию использование Усть-Луги означает рост совокупных логистических расходов и увеличение времени оборота судов. Рентабельность таких операций оказывается ниже экспорта через порты Черного моря в среднем на $15–30 за тонну. Часть грузов может уйти на Дальний Восток, но этот вариант ограничен пропускной способностью Восточного полигона, добавляет Нариман Тайкетаев.

Уголь из России может подешеветь на 10–20% в 2027–2028 годах

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков прогнозирует сохранение нехватки угля на турецком рынке как минимум на несколько недель. По его словам, в случае продолжения инцидентов и вынужденной остановки отгрузок из Азово-Черноморского бассейна во втором полугодии рынок рискует недосчитаться 10–12 млн тонн угля. Переориентировать такие объемы на Балтику в полном объеме невозможно из-за ограниченной пропускной способности инфраструктуры, считает эксперт.

Полина Трифонова

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