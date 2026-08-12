ЕЭК снимет ограничения на импорт диоксида титана из КНР

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил об аварии на химическом заводе «Титановые инвестиции» в Армянске, однако не уточнил ее причины и масштаб. На предприятии «Титановые инвестиции», являющемся единственным производителем диоксида титана в ЕАЭС, помимо диоксида титана также выпускают красный железоокисный пигмент, серную кислоту, удобрения, железный купорос и жидкое стекло. С 2023 года актив контролирует «Росхим», а до этого завод входил в Group DF Дмитрия Фирташа.

Евразийская экономическая комиссия в октябре 2025 года установила антидемпинговые пошлины на импорт диоксида титана из Китая в размере от 14,27% до 16,25% до 15 ноября 2030 года. Эти пошлины касались пигментов с содержанием диоксида титана 80% и более, применяемых для производства лакокрасочных материалов, и не затрагивали диоксид титана для пищевой, фармацевтической и парфюмерно-косметической продукции. На момент введения пошлин «Росхим» завершил модернизацию и перешел на российское сырье вместо украинского.

В России ежегодно потребляется около 120 тыс. тонн диоксида титана, половина из которых до лета 2026 года покрывалась импортом, почти полностью китайским после 2022 года. В условиях простоя мощностей «Росхима» антидемпинговые пошлины на китайский диоксид титана утрачивают смысл, так как российские проекты по его производству в Томской и Мурманской областях еще не готовы к выпуску продукции.