Китай разбавит краски

Из-за остановки завода «Титановые инвестиции», единственного в ЕЭАС производителя диоксида титана, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно отменит повышенные пошлины на импорт этого пигмента из Китая. Меры были введены в 2025 году, но как указывают потребители, полностью заменить продукцию из КНР российской невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шэньянская национальная лаборатория материаловедения при Китайской академии наук

Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press Шэньянская национальная лаборатория материаловедения при Китайской академии наук

Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press

ЕЭК приостановит действие антидемпинговых пошлин на импорт диоксида титана из Китая из-за прекращения работы единственного в ЕАЭС производителя этого пигмента — завода «Титановые инвестиции» в Крыму. Уведомление опубликовано на портале ЕАЭС. Мера будет снята на время проведения повторного расследования.

Как отмечается в уведомлении ЕЭК, «Титановые инвестиции», инициировавшие введение пошлин, сообщили о рисках невыполнения рекомендованных комиссией подходов к поставкам на рынки ЕАЭС «в связи с временной утратой технической возможности» производства. Глава администрации Армянска Василий Телиженко 13 июня сообщал, что на заводе «Титановых инвестиций» произошла авария, но ее причины и масштаб он тогда не уточнил. В «Росхиме», в который входит предприятие, “Ъ” не ответили.

«Титановые инвестиции» созданы в 2014 году для управления и обеспечения сырьем комплекса в Крыму (ранее — «Крымский титан»). Кроме диоксида титана предприятие производит красный железоокисный пигмент, серную кислоту, удобрения, железный купорос и жидкое стекло. В комплекс входит два цеха мощностью по 40 тыс. тонн в год. «Росхим» контролирует актив с 2023 года. В прежние годы завод входил в Group DF Дмитрия Фирташа.

Антидемпинговую пошлину на ввоз диоксида титана из Китая ЕЭК установила в октябре 2025 года до 15 ноября 2030 года в размере от 14,27% до 16,25% в зависимости от производителя. Мера коснулась пигментов с содержанием диоксида титана 80% и более в пересчете на сухое вещество, которые используются для выпуска лакокрасочных материалов (ЛКМ). Диоксид титана добавляет белизну и яркость цветным краскам и позволяет избавиться от использования экологически опасных цинка, бария, свинца. Пошлины не затронули поставки диоксида титана для пищевой, фармацевтической и парфюмерно-косметической продукции. Также были установлены ежегодные объемы ввоза, в рамках которых пошлины не взимаются: 250 тонн для Армении, 4,5 тыс. тонн для Белоруссии, 5 тыс. тонн для Казахстана и 300 тонн для Киргизии.

Как отмечает глава Rupec Дмитрий Семягин, в России потребляется около 120 тыс. тонн диоксида титана в год.

Примерно половину из этого объема до лета 2026 года закрывал импорт, который после 2022 года практически полностью представлен продукцией Китая, крупнейшим производителем и экспортером диоксида титана в мире. КНР, добавляет эксперт, активно использует демпинг на различных рынках, потому антидемпинговые пошлины — достаточно распространенная мера в отношении китайской продукции, которая в том числе вводилась в ЕС. На момент их введения в ЕАЭС, продолжает господин Семягин, «Росхим» только завершил модернизацию и перешел на российское сырье вместо украинского, потому логика в подобном решении была.

Но, говорит Дмитрий Семягин, в условиях простоя мощностей «Росхима» антидемпинговые пошлины на китайский диоксид титана просто теряют смысл. В России есть еще два проекта по производству диоксида титана на разных стадиях реализации (в Томской и Мурманской областях), но о получении продукции с них в ближайшее время говорить не приходится, указывает эксперт.

Директор ассоциации производителей лакокрасочных материалов «Союзкраска» Сергей Федотов отмечает, что «Титановые инвестиции» производят пигмент по сульфатной технологии из титансодержащего сырья (ильменитовых или титановых концентратов) с помощью концентрированной серной кислоты. По его словам, такой пигмент может применяться в ЛКМ строительного назначения, но более требовательные к качеству покрытия, применяющиеся в судостроении, авиации и автопроме, а также ЛКМ премиальных брендов требуют использования хлоридных марок диоксида титана, которые в России не производятся.

Общий объем российского рынка ЛКМ господин Федотов оценивает в 1,1 млн тонн в год.

Около его половины приходится на декоративные материалы, где возможно применение российского диоксида титана, остальное — на индустриальные покрытия, где нужен продукт по хлорной технологии. «Поэтому мы всегда боролись против введения пошлин на импорт из Китая. Но даже после их введения объемы закупок за рубежом не изменились, так как брать нужный компонент в России просто негде»,— говорит глава «Союзкраски». Сейчас, по его словам, импорт снизился вслед за сокращением спроса со стороны производителей ЛКМ, чьи предприятия загружены примерно на 50%, что связано, в свою очередь, со спадом в потребляющих отраслях — строительстве, автопроме и т. д.

Ольга Мордюшенко