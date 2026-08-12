Reuters: освобождение Роберта Гилмана может перезапустить переговоры по Украине

На решение России освободить бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана вечером 11 августа оперативно откликнулся Дональд Трамп. «После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его исключительно из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен — никакого обмена не было»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

К благодарности Трампа в адрес российских властей присоединился госсекретарь США Марко Рубио. Он же сообщил, что вопрос возвращения американца на родину курировал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Именно в его компании Гилман и сел в присланный за ним самолет. Соответствующее фото было обнародовано в среду.

Подробнее — в материале «Ъ» «Морпех доброй воли»